Karate Kid: Legends, pubblicata una nuova clip del film

Intervistato da The Guardian, Ralph Macchio ha parlato del film: “Si tratta di allenamento, di come costruisci la confidenza e di come difendi te stesso, ma sempre con la domanda: a che punto si usano queste abilità? Quando tutto il resto ha fallito. Queste radici sono le fondamenta delle arti marziali, che non sono mai state concepite per formare guerrieri per uccidere le persone”. La pellicola sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 5 giugno.

