Sony Pictures ha finalmente svelato il primo trailer ufficiale (che potete vedere nel video in alto, in testa a questo articolo) di Karate Kid: Legends, il nuovo capitolo della celebre saga cinematografica.

Diretto da Jonathan Entwistle, già noto per il successo della serie The End of the F***ing World, e scritto da Rob Lieber (Peter Rabbit), il film promette di fondere azione, dramma e arti marziali, rinnovando il mito di Karate Kid per una nuova generazione. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 29 maggio 2025, con distribuzione affidata a Eagle Pictures.



Un cast stellare

Il cast del film vede il ritorno di due icone della serie originale: Jackie Chan nei panni del maestro Mr. Han e Ralph Macchio, che riprende il ruolo di Daniel LaRusso, il primo “Karate Kid” della storia del cinema.

A loro si aggiungono nuovi volti come Ben Wang (American Born Chinese), che sarà protagonista della storia, insieme a Joshua Jackson (Dawson’s Creek, Doctor Odyssey), Sadie Stanley (Kim Possible) e Ming-Na Wen (Mulan, Agents of S.H.I.E.L.D., The Mandalorian).



La trama di Karate Kid: Legends

L’attesissimo Karate Kid: Legends segue la storia di Li Fong, un giovane prodigio del kung fu, interpretato da Ben Wang. Dopo una grave perdita familiare, il ragazzo è costretto a lasciare Pechino per trasferirsi a New York insieme alla madre. Qui, tra il dolore per il passato e la difficoltà di ambientarsi in un ambiente completamente diverso, Li Fong tenterà di adattarsi alla sua nuova vita, cercando di integrarsi a scuola e legare con i compagni di classe.



Tuttavia - benché lui desideri fortemente evitare scontri e competizioni - i problemi sembrano seguirlo ovunque. Quando un suo nuovo amico si trova nei guai, Li si vede costretto a mettere da parte le sue riserve e a partecipare a una competizione di karate per aiutarlo. Però le sue abilità nel kung fu non si rivelano sufficienti per superare le sfide che gli si presentano.



Ed è a questo punto che entra in scena come un vero e proprio deus ex machina di tradizione greca Mr. Han (Jackie Chan), il maestro di kung fu di Li, che decide di coinvolgere un ulteriore deus ex machina, raddoppiando il prodigio e superando quindi nettamente la commedia di matrice greca: Daniel LaRusso (Ralph Macchio) in persona. Grazie all’esperienza di questi due maestri - i quali offriranno al ragazzo un aiuto unico, un sogno a occhi aperti per qualsiasi karateka insomma - Li apprenderà un nuovo stile di combattimento, una fusione tra il karate e il kung fu, che lo preparerà per la resa dei conti finale.



Il ritorno di un classico

Il trailer di Karate Kid: Legends lascia intravedere un perfetto mix tra la nostalgia degli appassionati della saga originale e un nuovo approccio pensato per il pubblico contemporaneo. Le scene di combattimento promettono di essere spettacolari, mettendo in risalto il percorso di crescita personale e spirituale del giovane protagonista, così come l’importanza del legame tra maestro e allievo.

Il film punta non solo a celebrare la storica saga, ma anche a reinventarla, proponendo una storia che unisce due generazioni e due stili di arti marziali in un unico, emozionante racconto.

Il 29 maggio 2025 il pubblico potrà finalmente immergersi in questa nuova avventura sul grande schermo. Per adesso, accontentiamoci di questo primo succulento assaggio: godetevi appieno il trailer ufficiale di Karate Kid: Legends, che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.