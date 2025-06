FolleMente, il backstage della commedia di Genovese ora in streaming

FolleMente di Paolo Genovese, uno dei titoli più in vista della stagione cinematografica 2025, arriva in streaming dal 6 giugno su Disney+, accompagnato da un video con le immagini del dietro le quinte che restituiscono il divertimento dei protagonisti del film durante il periodo delle riprese.

FolleMente, una commedia corale prodotta da Lotus Production, società Leone Film Group, con Rai Cinema, in collaborazione con Disney+ e in associazione con Vice Pictures, vede un cast di interpreti formidabili.

Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Marco Giallini, Emanuela Fanelli, Claudio Santamaria, Mariachiara Giannetta, Rocco Papaleo, Vittoria Puccini e Maurizio Lastrico, una squadra di talenti italiani, tutti presenti anche nella clip del backstage, un montaggio di immagini inedite legate alla lavorazione della pellicola che vengono svelate adesso, a quattro mesi dall'uscita al cinema.



Risate e “papere” dietro le quinte

Prosegue, dal cinema al piccolo schermo, la stagione di successo di FolleMente, la pellicola di Paolo Genovese incoronata al botteghino come la commedia italiana più vista della stagione nelle sale.

Il merito è della formula che coniuga una trama romantica con una scrittura brillante e leggera, caratterizzata da dialoghi profondi ed emozionanti, e della presenza di un cast ampio e variegato che include molti dei volti più amati del cinema nazionale.

Genovese, che ha scritto il film in team con Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi, ha esplorato la complessità delle emozioni che guidano le scelte in campo sentimentale degli uomini e delle donne con intelligenza e ironia.

Il divertimento è l'elemento chiave anche del video del backstage del film, diffuso da Disney+ alla vigilia del debutto del film sulla piattaforma di streaming. Tra un ciak e l'altro gli attori si sono divertiti moltissimo ridendo loro per primi in alcune delle scene più esilaranti della pellicola.

Non mancano le classiche “papere” (o bloopers, come vengono definite Oltreoceano) e frammenti di girato in cui il cast si confronta con Genovese per interpretare al meglio il copione.

La clip contiene anche i retroscena della iconica interpretazione corale di Somebody to Love, il classico dei Queen che ha impensierito parecchio Claudia Pandolfi che si è messa alla prova, per la prima volta, alla batteria, strumento che non aveva mai approcciato prima.

I meccanismi della mente a un primo appuntamento

FolleMente è il racconto di un primo appuntamento reso cinematograficamente come un evento animato da tantissimi fattori - persone nella scrittura per il grande schermo degli autori.

Come per Inside Out, la commedia Disney Pixar che ha avuto il suo secondo capitolo nel 2024, la mente umana si rivela la cornice perfetta per le nostre storie quotidiane che raccontano fragilità, dubbi, passioni.

Il vivace confronto tra i molti elementi in gioco spingeranno Piero e Lara, interpretati rispettivamente da Edoardo Leo e Pilar Fogliati, ad andare oltre il proprio vissuto e le rispettive convinzioni in ambito amoroso, per intraprendere una nuova avventura.