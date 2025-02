2/15 ©Webphoto

I protagonisti del film sono Lara e Piero, due persone che si incontrano per il loro primo appuntamento. Nonostante si piacciano, non osano confessarlo nemmeno a loro stessi; le loro azioni e giudizi, infatti, sono animati da quattro voci interiori (ciascuno) che li spingono a comportarsi in un determinato modo e litigare. Dovranno trovare un equilibrio per succedere in una relazione sana e appagante