Mario Martone presenta il nuovo film Fuori al Festival di Cannes 2025

Brillano le tre stelle della nuova e attesa pellicola di Mario Martone, in gara per la Palma d'Oro. L'ultima sfilata sul tappeto rosso di Cannes è una vera e propria passerella. La onora anche Naomi Campbell, scenografica in Haute Couture. Golino, che torna a dialogare con Goliarda Sapienza, scopre la schiena in maniera raffinata. Elodie, star internazionale, è al quarto film e per il Festival sceglie il nero



A cura di Vittoria Romagnuolo