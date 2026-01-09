Tali e quali, cosa sapere sulla nuova edizione dello show

Prende il via venerdì 9 gennaio, su Rai 1, la nuova edizione di Tali e quali. Alla conduzione, per la prima volta, troviamo Nicola Savino.

Come funziona Tali e quali

Tali e Quali nasce come spin-off di Tale e Quale Show, il celebre varietà di imitazioni musicali. Rispetto al programma originale – che vedeva protagonisti personaggi famosi – questa versione mette al centro talenti ancora sconosciuti al grande pubblico che si sfidano imitando artisti celebri.

La nuova edizione, al via venerdì 9 gennaio in prima serata su Rai 1, è condotta da Nicola Savino, alla sua prima esperienza alla guida dello show. La conduzione di Savino rappresenta una novità significativa rispetto alle edizioni precedenti, nelle quali Tali e Quali era tradizionalmente legato alla figura di Carlo Conti, qui presente come giurato speciale nella puntata d’esordio in una sorta di continuità con il passato.

Il meccanismo è semplice: ogni puntata vede 10 concorrenti esibirsi sul palco, tentando di rendere al meglio voce, presenza scenica e somiglianza con l’artista assegnato. Le performance sono giudicate da una giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati di volta in volta da un giudice speciale (nel corso delle prossime puntate vedremo Francesco Totti, Orietta Berti, Alessandro Siani e Nino Frassica, mentre Carmen di Pietro avrà un ruolo segreto).

La fase di gara prevede che i migliori due classificati di ogni puntata accedano direttamente alla finale, dove si sfideranno con alcuni “campioni” delle edizioni precedenti dello show. La seconda e la terza puntata andranno in onda il 16 e il 23 gennaio, mentre il 30 gennaio ci sarà il gran finale.

Un elemento che arricchisce il format è l’inserimento di filmati nelle vite quotidiane dei concorrenti, mostrando chi sono fuori dal palco e rendendo la competizione più umana e coinvolgente.