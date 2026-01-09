Offerte Sky
Tali e quali, cosa sapere sulla nuova edizione dello show condotto da Nicola Savino

Spettacolo
Debutta su Rai 1, venerdì 9 gennaio, la nuova edizione dello show che - per giurati - vanta tre nomi notissimi: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez

Prende il via venerdì 9 gennaio, su Rai 1, la nuova edizione di Tali e quali. Alla conduzione, per la prima volta, troviamo Nicola Savino.

Come funziona Tali e quali

Tali e Quali nasce come spin-off di Tale e Quale Show, il celebre varietà di imitazioni musicali. Rispetto al programma originale – che vedeva protagonisti personaggi famosi – questa versione mette al centro talenti ancora sconosciuti al grande pubblico che si sfidano imitando artisti celebri.

 

La nuova edizione, al via venerdì 9 gennaio in prima serata su Rai 1, è condotta da Nicola Savino, alla sua prima esperienza alla guida dello show. La conduzione di Savino rappresenta una novità significativa rispetto alle edizioni precedenti, nelle quali Tali e Quali era tradizionalmente legato alla figura di Carlo Conti, qui presente come giurato speciale nella puntata d’esordio in una sorta di continuità con il passato.

 

Il meccanismo è semplice: ogni puntata vede 10 concorrenti esibirsi sul palco, tentando di rendere al meglio voce, presenza scenica e somiglianza con l’artista assegnato. Le performance sono giudicate da una giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, affiancati di volta in volta da un giudice speciale (nel corso delle prossime puntate vedremo Francesco Totti, Orietta Berti, Alessandro Siani e Nino Frassica, mentre Carmen di Pietro avrà un ruolo segreto).

 

La fase di gara prevede che i migliori due classificati di ogni puntata accedano direttamente alla finale, dove si sfideranno con alcuni “campioni” delle edizioni precedenti dello show. La seconda e la terza puntata andranno in onda il 16 e il 23 gennaio, mentre il 30 gennaio ci sarà il gran finale.

 

Un elemento che arricchisce il format è l’inserimento di filmati nelle vite quotidiane dei concorrenti, mostrando chi sono fuori dal palco e rendendo la competizione più umana e coinvolgente.

La carriera di Nicola Savino

Di recente, Nicola Savino è stato scelto per condurre il Dopofestival 2026. Ma è, questo, solo l'ultimo traguardo nella sua ricca e lunga carriera. Conduttore radiofonico e televisivo, nato a Lucca nel 1967, Savino inizia il suo percorso professionale in radio, diventando una voce di riferimento di Radio Deejay (Deejay Chiama Italia, con Linus, è tra i caposaldi della radio italiana). Il successo radiofonico gli apre le porte della televisione, dove si afferma come conduttore brillante e anticonvenzionale in format di intrattenimento molto diversi tra loro, da Colorado a Le Iene, passando per Quelli che il calcio e Mai dire Talk. Negli anni dimostra di sapersi muovere con naturalezza tra satira, comicità e talk show, mantenendo sempre uno stile personale, diretto e ironico. Dopo diversi anni su TV8, nel 2025 torna protagonista in Rai con Freeze prima e con Tali e Quali ora.

