Chris Brown rilasciato su cauzione, via libera al suo tour europeo

Chris Brown è stato rilasciato nel Regno Unito dopo il pagamento di una cauzione da 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro). L’artista americano, 36 anni, era stato arrestato la scorsa settimana a Manchester con l’accusa di aver aggredito un produttore musicale in una discoteca londinese. La decisione del rilascio è arrivata dalla Southwark Crown Court di Londra, che ha autorizzato il cantante a prendere parte al suo tour internazionale, in partenza l’8 giugno da Amsterdam, con dieci date previste nel Regno Unito.

Il fermo era avvenuto in un hotel di lusso di Manchester, ad opera della polizia metropolitana di Londra (Scotland Yard). Le autorità britanniche contestano a Brown il reato di "gravi lesioni personali", in seguito a una denuncia presentata nel 2023. A denunciarlo è stato il produttore musicale Abe Diaw, che ha raccontato di essere stato aggredito nella discoteca Tape, nel cuore di Londra, nel febbraio 2023.

Un passato segnato da guai giudiziari

Chris Brown, noto per il suo stile R&B e per la travagliata relazione con la popstar Rihanna, è già stato protagonista di diversi episodi giudiziari negli Stati Uniti, in particolare per episodi di violenza. L’episodio di Londra si aggiunge a una lunga lista di controversie che circondano la figura del cantante. Le autorità britanniche stanno ora valutando il proseguimento dell’iter giudiziario, mentre Brown potrà nel frattempo proseguire con il suo tour, in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.