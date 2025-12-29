Max Pezzali pubblica la versione 2026 della canzone Gli anni

Dopo la tournée europea prevista ad aprile, Max Pezzali darà il via al nuovo tour negli stadi italiani esibendosi in numerose città: da Lignano Sabbiadoro a Milano passando per Torino, Napoli e Bologna
Max Pezzali ha pubblicato la versione 2026 della celebre canzone Gli anni, originariamente contenuta nell’album La donna il sogno & il grande incubo distribuito nel 1995. Il cantautore ha annunciato l’uscita del brano con un post sul suo profilo Instagram.
max pezzali, la nuova versione del brano gli anni
Max Pezzali ha lanciato una nuova versione de Gli anni, iconico brano della discografia degli 883. Il cantante ha annunciato l’uscita del brano con un post sul profilo Instagram che conta più di 800.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita: “Il mio regalo speciale di Natale per voi”. Il brano, originariamente contenuto nell’album La donna il sogno & il grande incubo, vanta ben tre dischi di platino e più di sessantadue milioni di riproduzioni su Spotify.
Approfondimento
Max Pezzali, tour europeo nell'aprile del 2026. Le date
Il prossimo anno l’artista porterà la sua musica in giro per l’Europa. Il 14 aprile il cantautore alzerà il sipario sul tour Max Forever goes to Europe con lo spettacolo in programma a Londra. Previsti concerti anche a Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Capodistria, Barcellona e Madrid. Questo il calendario:
- 14 aprile 2026 - LONDRA, O2 ACADEMY BRIXTON
- 17 aprile 2026 - GINEVRA, ARENA
- 19 aprile 2026 - ZURIGO, HALLENSTADION
- 21 aprile 2026 - BRUXELLES, FOREST NATIONAL
- 22 aprile 2026 - PARIGI, LE ZÉNITH
- 24 aprile 2026 - CAPODISTRIA, ARENA BONIFIKA
- 27 aprile 2026 - BARCELLONA, RAZZMATAZZ 1
- 28 aprile 2026 - MADRID, LA RIVIERA
Approfondimento
Max Pezzali canta Leggero, sarà nell'album tributo di Ligabue
Dopo la tournée europea, Max Pezzali darà il via al nuovo tour negli stadi italiani esibendosi in numerose città: da Lignano Sabbiadoro a Milano passando per Torino, Napoli, Bologna e Messina. Ecco le date:
- 7 giugno 2026 | LIGNANO SABBIADORO, STADIO TEGHIL
- 13 giugno 2026 | TORINO, ALLIANZ STADIUM
- 14 giugno 2026 | TORINO, ALLIANZ STADIUM
- 19 giugno 2026 | NAPOLI, STADIO MARADONA
- 23 giugno 2026 | ROMA, STADIO OLIMPICO
- 24 giugno 2026 | ROMA, STADIO OLIMPICO
- 27 giugno 2026 | BOLOGNA, STADIO DALL’ARA
- 28 giugno 2026 | BOLOGNA, STADIO DALL’ARA
- 1 luglio 2026 | MESSINA, STADIO F.SCOGLIO
- 2 luglio 2026 | MESSINA, STADIO F.SCOGLIO
- 5 luglio 2026 | BARI, STADIO SAN NICOLA
- 8 luglio 2026 | PADOVA, STADIO EUGANEO
- 9 luglio 2026 | PADOVA, STADIO EUGANEO
- 11 luglio 2026 | MILANO, STADIO SAN SIRO
- 12 luglio 2026 | MILANO, STADIO SAN SIRO
©Getty
Auguri a Max Pezzali, dagli 883 alla serie Hanno Ucciso l'Uomo Ragno
Compie oggi 57 anni, nato com’è il 14 novembre 1967 nella sua Pavia, città che fa da scenario (e, anzi, diventa anche una sorta di co-protagonista) della serie Sky Original che racconta la nascita e l'ascesa del mitico duo (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW). Ecco la storia, foto per foto, del cantautore, scrittore e attore italiano noto come frontman e cantante di quel mitico gruppo fondato insieme all'amico Mauro Repetto nel 1988, e poi diventato solista dopo lo scioglimento definitivo degli 883