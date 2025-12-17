Max Pezzali, tour europeo nell'aprile del 2026. Le date

Otto concerti speciali, per la prima volta in Europa, con Max Forever - Goes to Europe 2026. E da giugno il tour degli stadi italiani
Max Pezzali chiude l’anno con una grande novità live per il 2026: prima di riabbracciare il pubblico italiano la prossima estate con i 15 show di Max Forever Gli anni d'Oro – Stadi 2026, Max partirà in tour alla volta dell’Europa.
Arriva oggi l’annuncio del suo primo tour europeo (prodotto da Vivo Concerti) Max Forever – Goes to Europe 2026, che per il mese di aprile lo porterà in giro per l’Europa.
“In questi anni sono stato travolto da un affetto incredibile da parte di tutti gli italiani, compresi quelli all’estero – commenta Max Pezzali -. Da qui nasce la decisione di portare la mia musica in Europa, incontrando dal vivo quel pubblico che ha dimostrato un sostegno così forte e costante nel tempo. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà diverse città europee, con l’obiettivo di condividere emozioni, storie e canzoni senza confini. Un tour che sarà prima di tutto un momento di festa, di incontro e di divertimento, all’insegna della musica e di quel senso di appartenenza che unisce gli italiani ovunque si trovino. E poi? Sarà un modo per scaldarci in attesa del grande tour negli stadi italiani della prossima estate”.
Le date del tour europeo
Otto le tappe annunciate, con debutto il 14 aprile da Londra @O2 Academy Brixton, per poi toccare: Ginevra @Arena il 17 aprile, Zurigo @Hallenstadion il 19 aprile, Bruxelles @Forest National il 21 aprile, Parigi @Zenith il 22 aprile, Koper @Arena Bonifika il 24 aprile, Barcellona @Razzmatazz 1 il 27 aprile, e Madrid @La Riviera il 28 aprile.
Un’occasione unica per i fan europei di riscoprire da vicino la forza del suo live e un repertorio che ha segnato intere generazioni, prima di rivederlo negli stadi italiani nei mesi di giugno e luglio 2026.
Max Forever – Goes to Europe 2026 e Max Forever Gli Anni d'Oro – Stadi 2026 sono organizzati e prodotti da Vivo Concerti.
I biglietti in vendita
I biglietti delle date di Bruxelles, Koper, Barcellona e Madrid saranno disponibili da Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 14:00 CET (local presale per Bruxelles da Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 14:00 CET a Giovedì 18 Dicembre 2025 ore 14:00 CET).
I biglietti delle date di Zurigo e Ginevra saranno disponibili da Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 10:00 CET (local presale da Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 10:00 CET).
I biglietti della data di Parigi saranno disponibili da Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 11:00 CET.
I biglietti della data di Londra saranno disponibili da Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 14:00 CET (local presale da Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 14:00 CET a Venerdì 19 Dicembre 2025 ore 11:00 CET).
MAX FOREVER – GOES TO EUROPE 2026
CALENDARIO
Martedì 14 Aprile 2026 | LONDRA @ O2 ACADEMY BRIXTON
Venerdì 17 Aprile 2026 | GINEVRA @ ARENA
Domenica 19 Aprile 2026 | ZURIGO @ HALLENSTADION
Martedì 21 Aprile 2026 | BRUXELLES @ FOREST NATIONAL
Mercoledì 22 Aprile 2026 | PARIGI @ LE ZÉNITH
Venerdì 24 Aprile 2026 | KOPER @ ARENA BONIFIKA
Lunedì 27 Aprile 2026 | BARCELLONA @ RAZZMATAZZ 1
Martedì 28 Aprile 2026 | MADRID @ LA RIVIERA
MAX FOREVER STADI 2026 – GLI ANNI D’ORO
Domenica 7 giugno 2026 | LIGNANO SABBIADORO @ STADIO TEGHIL (DATA ZERO) SOLD OUT
Sabato 13 giugno 2026 | TORINO @ ALLIANZ STADIUM - SOLD OUT
Domenica 14 giugno 2026 | TORINO @ ALLIANZ STADIUM
Venerdì 19 giugno 2026 | NAPOLI @ STADIO MARADONA
Martedì 23 giugno 2026 | ROMA @ STADIO OLIMPICO
Mercoledì 24 giugno 2026 | ROMA @ STADIO OLIMPICO
Sabato 27 giugno 2026 | BOLOGNA @ STADIO DALL’ARA
Domenica 28 giugno 2026 | BOLOGNA @ STADIO DALL’ARA
Mercoledì 1 luglio 2026 | MESSINA @ STADIO F.SCOGLIO
Giovedì 2 luglio 2026 | MESSINA @ STADIO F.SCOGLIO
Domenica 5 luglio 2026 | BARI @ STADIO SAN NICOLA
Mercoledì 8 luglio 2026 | PADOVA @ STADIO EUGANEO
Giovedì 9 luglio 2026 | PADOVA @ STADIO EUGANEO
Sabato 11 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO
Domenica 12 luglio 2026 | MILANO @ STADIO SAN SIRO