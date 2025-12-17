Max Pezzali, tour europeo nell'aprile del 2026. Le date

Max Pezzali chiude l’anno con una grande novità live per il 2026: prima di riabbracciare il pubblico italiano la prossima estate con i 15 show di Max Forever Gli anni d'Oro – Stadi 2026, Max partirà in tour alla volta dell’Europa.

Arriva oggi l’annuncio del suo primo tour europeo (prodotto da Vivo Concerti) Max Forever – Goes to Europe 2026, che per il mese di aprile lo porterà in giro per l’Europa.

“In questi anni sono stato travolto da un affetto incredibile da parte di tutti gli italiani, compresi quelli all’estero – commenta Max Pezzali -. Da qui nasce la decisione di portare la mia musica in Europa, incontrando dal vivo quel pubblico che ha dimostrato un sostegno così forte e costante nel tempo. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà diverse città europee, con l’obiettivo di condividere emozioni, storie e canzoni senza confini. Un tour che sarà prima di tutto un momento di festa, di incontro e di divertimento, all’insegna della musica e di quel senso di appartenenza che unisce gli italiani ovunque si trovino. E poi? Sarà un modo per scaldarci in attesa del grande tour negli stadi italiani della prossima estate”.