Elodie, album live a sorpresa: The Stadium Show esce il 19 dicembre

Un doppio cd con quattro cover diverse inciso durante il concerto tenuto a San Siro a giugno. In attesa del ritorno dal vivo nel 2027
Dopo la chiusura del tour e l'annuncio contestuale della volontà di prendersi una pausa dal palcoscenico, Elodie sorprende ancora i propri fan svelando con appena due giorni d'anticipo l'uscita del suo primo album live The Stadium Show (Live @ San Siro 2025).
Doppio cd con quattro cover diverse
L'album sarà disponibile in doppio Cd con quattro cover diverse: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace, una per ciascuno degli atti che hanno composto lo spettacolo dal vivo. Il disco The Stadium Show (Live @ San Siro 2025) arriva a sorpresa dopo un anno di grandi traguardi, prima della pausa del 2026 e in attesa del ritorno live nei palazzetti nel 2027.
Il live a San Siro
Il progetto nasce dalla data evento di Milano allo Stadio San Siro dello scorso giugno, appuntamento che ha segnato una svolta nella carriera dell'artista. Alla data milanese è seguito il live allo Stadio Maradona di Napoli, che l'ha consacrata come la prima donna a salire sul palco dello stadio napoletano. The Stadium Show (Live @ San Siro 2025) è un album pensato per far rivivere e ricordare l'atmosfera dello Stadio di Milano restituendone la struttura narrativa ispirata alle quattro figure femminili che abitano l'universo dell'album: quattro archetipi, quattro energie, quattro visioni del femminile che si alternano, si confrontano e si fondono in una narrazione intima, potente e visivamente immersiva.
Il prossimo tour nel 2027
Elodie tornerà alla dimensione live con Elodie Show 2027. Il tour partirà dal Palaprometeo di Ancona (data zero - 24 aprile 2027), farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma (29 aprile 2027) per proseguire al Teatro Palapartenope di Napoli (4 maggio 2027), al Palaflorio di Bari (8 maggio 2027), all'Unipol Forum di Milano (13 maggio 2027), al Mandela Forum di Firenze (18 maggio 2027) e concludersi all'Unipol Arena di Bologna (22 maggio 2027).