Elodie, album live a sorpresa: The Stadium Show esce il 19 dicembre

L'album sarà disponibile in doppio Cd con quattro cover diverse: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace, una per ciascuno degli atti che hanno composto lo spettacolo dal vivo. Il disco The Stadium Show (Live @ San Siro 2025) arriva a sorpresa dopo un anno di grandi traguardi, prima della pausa del 2026 e in attesa del ritorno live nei palazzetti nel 2027.

Il live a San Siro

Il progetto nasce dalla data evento di Milano allo Stadio San Siro dello scorso giugno, appuntamento che ha segnato una svolta nella carriera dell'artista. Alla data milanese è seguito il live allo Stadio Maradona di Napoli, che l'ha consacrata come la prima donna a salire sul palco dello stadio napoletano. The Stadium Show (Live @ San Siro 2025) è un album pensato per far rivivere e ricordare l'atmosfera dello Stadio di Milano restituendone la struttura narrativa ispirata alle quattro figure femminili che abitano l'universo dell'album: quattro archetipi, quattro energie, quattro visioni del femminile che si alternano, si confrontano e si fondono in una narrazione intima, potente e visivamente immersiva.