Elodie annuncia a sorpresa un tour nel 2027: tutte le date

Musica

Matteo Rossini

©Getty

La voce di Bagno a mezzanotte ha annunciato i sette show del nuovo tour in partenza il 24 aprile 2027 dal palco del PalaPrometeo di Ancona. Previsti appuntamenti anche a Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze e infine Bologna

Sette appuntamenti live nella primavera del 2027. Elodie (FOTO) ha annunciato il nuovo tour in partenza con la data zero in scena al PalaPrometeo di Ancona. Successivamente, la tournée toccherà Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze e infine Bologna.

elodie, tutte le date della nuova tournée

In occasione dell’ultima data del tour al Palazzo dello Sport di Roma, la popstar ha annunciato una pausa dal palco: “Grazie veramente di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore e adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa”. La cantante ha proseguito: “Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco e non vedo veramente l’ora di tornare da voi e posso già dirvi che torno nel 2027”.

 

A distanza di poche ore, l’artista ha svelato le nuove date della tournée in partenza il 24 aprile 2027 dal palco del PalaPrometeo del capoluogo marchigiano. Successivamente, la voce di Tribale raggiungerà Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze e infine Bologna per l’ultimo show in programma il 22 maggio all’Unipol Arena. Biglietti in vendita a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 10 dicembre.

 

Questo il calendario completo del tour:

  • 24 aprile, Ancona - PalaPrometeo
  • 29 aprile, Roma - Palazzo dello Sport
  • 4 maggio, Napoli - Teatro PalaPartenope
  • 8 maggio, Bari - PalaFlorio
  • 13 maggio, Milano - Unipol Forum
  • 18 maggio, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 22 maggio, Bologna - Unipol Arena

Dal successo del primo album Un'altra vita all’ultimo lavoro Mi ami mi odi uscito nel maggio di quest’anno, negli anni l’artista si è affermata come una delle voci più amate e di successo della scena discografica italiana. Ricordiamo This Is Elodie, certificato con il doppio disco di platino. Tra le collaborazioni spiccano Ex con Irama, Pensare male con i The Kolors, Proiettili (Ti mangio il cuore) con Joan Thiele (FOTO), Pazza musica con Marco Mengoni, Feeling con Tiziano Ferro e Nero Bali con Michele Bravi e Gué. Stando ai dati diffusi dalla FIMI, la popstar ha conquistato otto dischi d’oro e quarantuno dischi di platino

 

Inoltre, Elodie vanta quattro partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2017 con Tutta colpa mia, nel 2020 con Andromeda, nel 2023 con Due e infine quest’anno con Dimenticarsi alle 7.

