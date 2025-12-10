Elodie annuncia a sorpresa un tour nel 2027: tutte le date

elodie, tutte le date della nuova tournée

In occasione dell’ultima data del tour al Palazzo dello Sport di Roma, la popstar ha annunciato una pausa dal palco: “Grazie veramente di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore e adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa”. La cantante ha proseguito: “Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco e non vedo veramente l’ora di tornare da voi e posso già dirvi che torno nel 2027”.

A distanza di poche ore, l’artista ha svelato le nuove date della tournée in partenza il 24 aprile 2027 dal palco del PalaPrometeo del capoluogo marchigiano. Successivamente, la voce di Tribale raggiungerà Roma, Napoli, Bari, Milano, Firenze e infine Bologna per l’ultimo show in programma il 22 maggio all’Unipol Arena. Biglietti in vendita a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 10 dicembre.

Questo il calendario completo del tour:

24 aprile, Ancona - PalaPrometeo

29 aprile, Roma - Palazzo dello Sport

4 maggio, Napoli - Teatro PalaPartenope

8 maggio, Bari - PalaFlorio

13 maggio, Milano - Unipol Forum

18 maggio, Firenze - Nelson Mandela Forum

22 maggio, Bologna - Unipol Arena