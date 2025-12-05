Elodie, Claudia Pandolfi ed Emanuela Fanelli: il karaoke improvvisato

Le tre donne, tra le protagoniste dei Biglietti d’Oro alle Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, si sono esibite sulle note di "Mamma Maria" e "Sarà perché ti amo"

Alla 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, è andato in scena un divertente (e inatteso) siparietto.

Il karaoke improvvisato

Elodie, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi, tra le protagoniste dell'evento, durante la cena di gala all'Hilton Sorrento Palace, che concludeva le giornate dedicate al cinema, si sono lanciate in un vivace karaoke sulle note di Sarà perché ti amo e di Mamma Maria dei Ricchi e Poveri.

Alle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento Elodie, già premiata con un David di Donatello e di un Nastro d’Argento, ha vinto il Premio Anec “Claudio Zanchi" come Miglior attrice esordiente. Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi, invece, hanno ricevuto le "Chiavi d'oro del successo" insieme a Paolo Genovese, Ferzan Ozpetek, Gennaro Nunziante, Edoardo Leo e Pilar Fogliati.