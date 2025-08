Lilo & Stitch, il live-action arriva su Disney+ il 3 settembre

Il film Lilo & Stitch in versione live-action, campione d’incassi con oltre un miliardo di dollari al box office globale, arriva in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).in Italia il 3 settembre. Diretto da Dean Fleischer Camp e con il debutto dell’esordiente Maia Kealoha, il film reinterpreta il classico animato Disney, celebrando le Hawai’i e il valore della famiglia. Intanto su Disney+ è disponibile anche l’intera collezione animata del franchise.

Il fenomeno Lilo & Stitch conquista anche il 2025. Il film Disney in versione live-action ha superato il traguardo simbolico del miliardo di dollari al box office mondiale, diventando il primo titolo Motion Picture Association (MPA) dell’anno a raggiungere questo risultato. Dopo un debutto colossale da 183 milioni di dollari negli Stati Uniti nel weekend del Memorial Day, il film si è affermato come il più visto dell’anno a livello globale e internazionale.

Diretto dal candidato all’Oscar® Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell), Lilo & Stitch sarà disponibile in esclusiva su Disney+ in Italia dal 3 settembre. Protagonista è la giovanissima Maia Kealoha, al suo debutto, nei panni di Lilo. Accanto a lei un cast che include Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis.

Torna la magia di ʻOhana: alieni, abbracci e Aloha

Non mancano le spettacolari ambientazioni hawaiane, ricreate con cura per offrire un’immersione autentica nella cultura e nei paesaggi delle isole. Lilo & Stitch non è solo un remake: è una lettera d’amore all’idea di famiglia scelta, all’accoglienza e alla diversità.

Per i nostalgici e per i nuovi fan, su Disney+ è già disponibile il film animato che ha dato inizio alla saga, insieme all’intera collezione di contenuti legati al franchise, che vanta più di 640 milioni di ore di streaming nel mondo. E non finisce qui: un nuovo sequel è attualmente in sviluppo.

ʻOhana significa famiglia, e dal 3 settembre sarà ancora una volta tempo di abbracci alieni, risate intergalattiche e inseguimenti tropicali.