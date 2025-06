Elodie espugna San Siro con uno spettacolo da manuale

La tensione era tanta e le aspettative ancora di più, ma Elodie non ha indietreggiato di un solo passo costruendo uno spettacolo assolutamente impeccabile sotto ogni punto di vista. Fin dalle prime battute, la cantante è apparsa concentrata e decisa a portare in scena il frutto di mesi di duro lavoro. Uno show per raccontarsi e raccontare la sua ascesa nell’Olimpo della musica italiana.

Elodie, uno spettacolo impeccabile va in scena a san siro

Un’introduzione e un finale a incastonare quattro atti: Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica. Le iniziali dei titoli dei capitoli sono anche il messaggio condiviso durante lo show: MEGA, ovvero Make Equality Great Again.

Tribale, Black Nirvana e Guaranà aprono la serata trasformando San Siro nel Maracanà per suoni e atmosfere. Dopo un inizio carico di emozione, Elodie saluta il pubblico lasciandosi andare a un filo di commozione. Sciolta la tensione, lo spettacolo riprende la sua corsa a tutta velocità. Un vero e proprio momento karaoke con La coda del diavolo.

Odio amore chimico apre il primo atto ‘Audace’ in cui Elodie introduce Mi Ami mi odi a colpi di frusta. Gianna Nannini per America e Achille Lauro per Folle città e Rolls Royce chiudono il capitolo.

In attesa del ritorno della cantante sul palco, la sua voce presenta l'atto successivo chiarendo in modo cristallino le intenzioni: “Non sono qui per farti comodo, sono qui per lasciarti il segno”. E il segno lo ha lasciato. Al via il secondo capitolo ‘Galattica’. Andromeda lancia messaggi di accettazione, inclusione e libertà, i successivi brani Vertigine, Niente canzoni d’amore, Feeling, Pensare Male e Purple in the Sky accompagnano al dj set di Nina Kraviz che trasforma lo stadio in un club underground di Manhattan, o semplicemente di Milano.