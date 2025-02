1/15 ©Getty

Elodie tornerà per la quarta volta all'Ariston tra i 29 artisti in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti, con la canzone Dimenticarsi alle 7

