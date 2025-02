Sanremo 2025, i meme più divertenti in attesa del Festival

La gara non è ancora iniziata ma i post ironici sì. Tra i più twittati il ritiro dalla gara di Emis Killa e la speranza di un ritorno a sopresa dei Jalisse



Non c'è Sanremo senza meme. E se l'edizione 2025 (in partenza martedì 11 febbraio) non è ancora iniziata, sui social i fan della kermesse musicale più commentata d'Italia si stanno già sbizzarrendo. Persino il padrone di casa Carlo Conti, ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, si è detto preparato alla possibilità di diventare un meme. Lo spaventa l'idea di diventare un meme? "Assolutamente no, ci rido sopra", ha risposto, ironizzando sulle battute sull'abbronzatura, che, dice, non lo stancano: "Ci ho costruito metà della carriera su questa cosa. Panariello non avrebbe fatto metà delle battute di Mario il bagnino!".

Tra le cose più memate del Festival 2025 ancora prima che inizi c'è il clamoroso ritiro dalla gara di Emis Killa a pochi giorni dall'Ariston. Dopo aver appreso "dai giornali" di essere indagato per associazione a delinquere, il rapper ha deciso di fare un passo indietro "Dopo 15 anni di carriera ero pronto ad affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare", ha spiegato su Instagram.

Ma se Emis Killa non parteciperà alla gara, i cantanti saranno "solo" 29 e non 30. Possiamo avere speranza che la finale finirà un minuto prima delle 3 del mattino? Qualcuno si illude di poter andare a dormire un po' prima del previsto.



Non solo. La rinuncia di uno dei 30 cantanti in gara per i fan più sognatori potrebbe far sperare in un ritorno anche i Jalisse, il duo di Fiumi di Parole escluso dalla kermesse per la 28esima volta. Ma l'hanno presa con filosofia: alla notizia dell'ennesimo rifiuto hanno reagito brindando sui social.

E sui Jalisse si continua, e si continuerà, a produrre meme. Anche la pagina "Le frasi di Osho" gli ha dedicato un tweet dove Donald Trump si preoccupa di riportarli a Sanremo. Una delle priorità dopo il suo recente insediamento.



L'attesa per la prima serata del Festival sta crescendo. Martedì tutta Italia si scapicollerà sul divano con amici, fidanzati, genitori e parenti alla prima nota della sigla del Festival. E i meme fioccheranno, serata dopo serata.

