Sanremo 2025, le reazioni degli esclusi: dai Jalisse ad Al Bano

Dai Jalisse a Chiara Galiazzo e Shade, le reazioni degli artisti esclusi dal cast dei cantanti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo in programma dall’11 al 15 febbraio 2025

Domenica 1° dicembre Carlo Conti ha annunciato i nomi dei trenta artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo , in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Tra gli esclusi Al Bano, i Jalisse, Francesca Alotta e Sfera Ebbasta.

Shade ha invece condiviso un video ironico: “Amore, alla fine sono libero per San Valentino”. Il rapper ha aggiunto: “Ci proveremo l’anno prossimo, magari in duetto con i Jalisse ”.

Nessuna partecipazione per Chiara Galiazzo, in gara in due edizioni condotte da Carlo Conti: nel 2015 con Straordinario e due anni dopo con Nessun posto è casa mia. La cantante ha dichiarato di voler comunque far uscire la canzone presentata: “Ho deciso che questa volta la faccio uscire lo stesso questa canzone perché è fighissima”.