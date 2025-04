Addio Papa Francesco, in lutto anche a Hollywood

La morte di Papa Francesco, un pontefice che ha ispirato il cinema mondiale, ha provocato un'ondata di commozione a Hollywood. "Era il più vicino, da molto tempo, a ricordare che l'amore di Cristo abbraccia credenti e non credenti", ha detto l'attrice Whoopi Goldberg condividendo su Instagram una foto del suo incontro con il Papa nel 2023. Come la conduttrice, molti altri, da Eva Longoria a Russell Crowe

La morte di Papa Francesco ( Il mondo piange Bergoglio. Folla di fedeli a San Pietro. LIVE ), un pontefice che ha ispirato il cinema mondiale, ha provocato un'ondata di commozione a Hollywood. "Era il più vicino, da molto tempo, a ricordare che l'amore di Cristo abbraccia credenti e non credenti", ha detto l'attrice e conduttrice Whoopi Goldberg condividendo su Instagram una foto del suo incontro con il Papa nel 2023. Per Goldberg, Papa Bergoglio "sembrava più simile a Papa Giovanni XXIII che rendeva la fede reale. Buon viaggio, Papa Francesco, con il tuo amore per l'umanità e il tuo senso della risata", ha aggiunto l'attrice premio Oscar per Ghost che tra i suoi ruoli ha anche interpretato una suora nei due Sister Act.

il cordoglio delle altre celebrità

Altre celebrità hanno espresso il loro cordoglio: Antonio Banderas ha condiviso una foto del suo incontro con Papa Francesco, ricordando con affetto quel momento, mentre Eva Longoria ha pubblicato un'immagine del Pontefice sul suo profilo Instagram, accompagnata da parole di ammirazione e tristezza e gratitudine "per esser stato un alleato di molti di noi e aver alzato la voce a difesa dei marginalizzati". Per Russell Crowe, oggi è stata "una giornata splendida a Roma ma un giorno triste per i fedeli". La star del Gladiatore, che aveva incontrato il Papa nel 2014 e che due anni fa aveva portato al cinema in L'Esorcista del Papa il personaggio di Padre Gabriele Amorth, ha postato un panorama della Capitale con San Pietro che si intravede in lontananza.