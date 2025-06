Jessie J racconta su Instagram la diagnosi di cancro al seno

La cantautrice ha un tumore al seno in fase iniziale. La scoperta, ha spiegato, è avvenuta poco prima dell'uscita del brano No Secrets

La cantautrice britannica Jessica Ellen Cornish, nota a tutti come Jessie J, ha rivelato su Instagram di essere affetta da un tumore al seno allo stadio iniziale. Una scoperta, questa, fatta poco prima dell'uscita del singolo No Secrets, lo scorso aprile.

Jessie J racconta la diagnosi

"Prima che uscisse No Secrets, mi è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale", ha detto la cantautrice. "Sto sottolineando la frase 'in fase iniziale'. Il cancro è una schifezza in qualsiasi forma, ma io mi aggrappo alla parola 'in fase iniziale'". Jessie J ha continuato dicendo di essere stata sottoposta a diversi test e che, nel corso del percorso, parlerà apertamente della malattia coi suoi fan. "Non ho ancora elaborato la notizia perché sto lavorando sodo. So quanto la condivisione in passato mi abbia aiutato, con altre persone che mi hanno dato il loro amore e sostegno, e mi hanno consegnato le loro storie. Sono un libro aperto. Mi spezza il cuore sapere che così tante persone stanno attraversando momenti così difficili. Simili e peggiori".

La cantautrice ha spiegato che riuscirà a preservare i suoi capezzoli. "È un argomento strano ed è una situazione strana. So che la stampa dirà cose assurde, ma sapete cosa? Ricevere una diagnosi del genere mentre sto pubblicando una canzone intitolata No Secrets, prima di una seconda canzone dal titolo Living My Best Life, voglio dire, sembra che sia stato tutto pianificato".