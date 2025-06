Adolescence è la seconda serie Netflix più popolare in lingua inglese

Adolescence è diventata la seconda serie in lingua inglese più popolare di tutti i tempi su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Con ben 141,2 milioni di visualizzazioni dal debutto del 13 marzo, la miniserie britannica in quattro episodi ha superato così Stranger Things 4 . Dal momento che mancano ancora 10 giorni alla fine della finestra di anteprima di 91 giorni, Adolescence otterrà certamente ulteriori visualizzazioni, che aumenteranno ancora di più le cifre totali in classifica. La serie tv racconta la storia di Jamie (l’attore esordiente Owen Cooper ), un ragazzo di 13 anni accusato di aver accoltellato a morte una compagna di classe dopo essere stato coinvolto online nella manosfera, un ecosistema virtuale che diffonde misoginia e sessismo.

IL PRIMATO ASSOLUTO

Come riporta Deadline, la serie tv Mercoledì mantiene invece su Netflix il primato di serie in lingua inglese, con ben 252 milioni di visualizzazioni nella finestra di anteprima. A scompigliare le carte potrebbe però arrivare Stranger Things 5, in arrivo a novembre e divisa in tre parti. Per quanto riguarda la Top 10 settimanale dal 26 maggio al 1º giugno, invece, tra le serie tv Sirens ha raggiunto il primo posto come il titolo più visto su Netflix con 18,9 milioni di visualizzazioni, seguito al secondo posto da Cold Case: The Tylenol Murders con 11,9 milioni di visualizzazioni e al terzo da Dept. Q con 6 milioni di visualizzazioni. Per i film, al primo posto della classifica inglese spicca Fear Street: Prom Queen con 8,5 milioni di visualizzazioni, mentre al secondo c’è il thriller poliziesco spagnolo Widow’s Game con 15,4 milioni di visualizzazioni.