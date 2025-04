Adolescence, Faye Marsay svela cos'ha improvvisato

Ospite del podcast Reign with Josh Smith, Faye Marsay ha parlato apertamente del suo ruolo in Adolescence, rivelando come Stephen Graham abbia tenuto un discorso prima delle riprese su quanto fosse "speciale" la serie, lasciando il cast in lacrime. Inoltre Marsay, che nella miniserie veste i panni del sergente Misha Frank, ha raccontato d'aver improvvisato la sua battuta più memorabile.

Il discorso di Stephen Graham

Faye Marsay ha spiegato che il co-creatore e protagonista della serie, Stephen Graham, ha tenuto al cast un discorso di incoraggiamento, poco prima che cominciassero le riprese del primo episodio.

"Stavamo per girare il primo episodio, quando Stephen ha radunato tutti in una specie di piazza di paese, dove erano parcheggiate le roulotte. È stato un discorso davvero toccante, su quanto sia speciale essere lì, su come come certi lavori e certi copioni non capitino spesso, e su come avremmo potuto fare la differenza prendendo parte alla miniserie". Poi Graham ha messo una canzone, e tutti hanno cominciato ad abbracciarsi scoppiando a piangere.