Adolescence, i produttori rispondono su una possibile seconda stagione

Adolescence potrebbe avere una seconda stagione? Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i produttori e attori britannici Stephen Graham e Hannah Walters non hanno escluso un sequel per la miniserie in quattro episodi, che in due settimane ha superato 66 milioni di visualizzazioni e che ora risulta lo show più visto su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Girata in unico piano sequenza per ogni episodio, racconta la storia di Jamie (l’esordiente Owen Cooper), un ragazzino di 13 anni accusato di aver ucciso la compagna di scuola Katie, e affronta i temi del bullismo, del cyberbullismo e dell'incel (involuntary celibate) sui giovani. Graham è anche protagonista nei panni del padre di Jamie, mentre Walters è co-produttrice esecutiva.