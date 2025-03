Serie tv Adolescence: cosa significano incel, manosfera e altre parole

La serie Adolescence, su Netflix, apre una riflessione sul mondo adolescenziale, sui linguaggi e sui simboli che spesso sfuggono allo sguardo adulto. In particolare, esplora il linguaggio nascosto dei più giovani, fatto di parole, come "incel", "manosfera”. Termini legati a comunità online misogine e alla teoria distorta dell'80/20

Su Netflix sta spopolando “ Adolescence ”, la miniserie britannica crime che racconta le dinamiche di una famiglia sconvolta dall'accusa di omicidio nei confronti del figlio (Jamie Miller) appena 13enne. Ambientata nello Yorkshire, la serie non si limita a indagare sul delitto, ma apre una riflessione più ampia sul mondo adolescenziale, sui linguaggi e sui simboli che spesso sfuggono allo sguardo adulto. Un linguaggio fatto di parole, emoji e codici nascosti, che ogni generazione prende e fa proprio, riadattandolo per comunicare tra coetanei. Dalla serie emergono parole ed espressioni appartenenti a un universo spesso estraneo agli adulti: manosfera, incel, teoria dell’80/20. Ecco cosa significano.

Incel e manosfera



In Adolescence si cita la manosphere (manosfera), ovvero un termine che racchiude tutti quegli spazi digitali di condivisione (siti, blog, forum, ma anche associazioni e movimenti) in cui si diffondono contenuti legati a una visione tossica della mascolinità e ideologie fortemente misogine e antifemministe. È in questi ambienti online che si ritrova anche la comunità degli incel (ripresa nella serie), abbreviazione di "involuntary celibates", ovvero “celibi involontari”. Si tratta di uomini che si considerano esclusi dalle relazioni affettive e sessuali non per scelta, ma perché è la società (e in particolare le donne) a rifiutarli.



La teoria 80/20 a la sua diffusione



Secondo la teoria dominante in questi ambienti – ripresa anche nella serie –, l’80% delle donne sceglierebbe solo il 20% degli uomini, considerati più attraenti o dominanti. È da qui che deriva, ad esempio, l’uso simbolico dell’emoji “100”, che rappresenterebbe il consenso totale dato sempre agli stessi pochi uomini. La teoria dell’80/20 si ispira – in modo semplicistico e distorto – al principio di Pareto, formulato nel XIX secolo dal matematico italiano Vilfredo Pareto, secondo cui circa il 20% delle cause genera l’80% degli effetti. Come riporta Repubblica, la diffusione online di queste teorie è cresciuta negli anni, tanto che uno dei canali più attivi su Reddit tra coloro che si definivano incel (r/incels) è stato chiuso nel 2017 a causa dei contenuti violenti pubblicati dagli utenti. Nel 2021 la Commissione Europea ha condotto un’indagine sul fenomeno, rilevando che l’Italia era il quarto Paese in Europa per attività legata a questi ambienti, dopo Germania, Regno Unito e Svezia.



L’uso delle emoji



In Adolescence, la ragazza uccisa (Katie vittima di revenge porn, altro tema sollevato dalla serie) avrebbe suggerito in alcuni post su Instagram che Jamie, il sospettato, fosse un incel. Il riferimento non è esplicito, ma passa attraverso l’uso di emoji: ad esempio quella della dinamite, che rappresenta l’effetto della cosiddetta “pillola rossa”. L’espressione nasce dal film Matrix, dove la pillola rossa permette di vedere la realtà così com’è. Nel contesto incel, “prendere la pillola rossa” significa aprire gli occhi su quello che loro definiscono lo squilibrio di potere tra uomini e donne. Chi sceglie la pillola blu, invece, accetterebbe passivamente le regole del sistema, diventandone complice.



