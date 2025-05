HUAWEI, ecco il nuovo Watch Fit 4 Pro (e tante altre novità)

È potente, elegante e non passa inosservato. Stiamo parlando del Watch 5, nuovo orologio di punta di HUAWEI in una serie che, quest’anno, compie dieci anni. Ha un design distintivo sottile e viene venduto in due misure: con cassa da 42 e da 46 millimetri. Integra una cornice ultra-ridotta e un vetro in zaffiro sferico per una durata ancora maggiore, oltre che una cassa in acciaio inossidabile 904L “Oystersteel”, già utilizzato negli orologi Rolex, spiegano orgogliosi da HUAWEI. Schermo da 1,38 o 1,5 pollici, ha tra le novità la “multi-sensing X TAP Technology”: sulla destra della cassa non troviamo il classico bottone ma diversi sensori (ECG, fotopletismografia e tattile multi-livello) che può “aprire nuove possibilità” perché in grado di captare molti più segnali quando si monitorano i parametri vitali. L’orologio è in grado in circa un minuto di misurare fino a 10 indicatori offrendo una sorta di checkout completo del corpo. Presenti le gesture per poter controllare l’orologio con i movimenti del polso. Il prezzo parte da 449 euro.