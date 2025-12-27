Clean+Wash Hygiene, la nuova lavapavimenti Dyson

Abbiamo testato Dyson Clean+Wash Hygiene con tre difficili situazioni. Con latte versato, polvere di caffè e Ketchup/maionese si è comportato bene. Ha aspirato i liquidi e pulito nello stesso tempo senza lasciare traccia. Il rullo ha assorbito lo sporco senza problemi. Dopo la prova abbiamo rimesso il Dyson nella sua base per una iginiezzazione del rullo con acqua pulita e aria calda, grazie al quale è ritornato pulito e morbido. Con le macchie secche sul pavimento il singolo rullo non è riuscito a scrostare lo sporco.

Dyson Clean+Wash Hygiene