Clean+Wash Hygiene, la nuova lavapavimenti Dyson

Introduzione
Dyson presenta il nuovo Clean+Wash Hygiene, dispositivo per la pulizia a secco e a umido progettato per offrire maggiore igiene e semplicità d’uso. Dotato di un rullo in microfibra ultra‑assorbente e di un sistema senza filtro, il prodotto elimina polvere, liquidi e macchie in un’unica passata, riducendo odori e rischi di ostruzione. Con un peso di soli 3,82 kg e un profilo sottile da 113 mm, garantisce maneggevolezza e la possibilità di raggiungere anche gli spazi più bassi. L’autopulizia con asciugatura a 85°C mantiene il dispositivo igienico a ogni utilizzo. Ecco le nostre impressioni
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Pulizia 2‑in‑1: aspirazione e lavaggio simultanei con un'unica passata
- Rullo in microfibra ultra‑assorbente: 84.000 filamenti/cm², il più denso mai prodotto da Dyson
- 1.400 setole in nylon: miglior raccolta dei capelli e capacità di trattare liquidi e macchie
- Velocità del rullo: 250 giri/min.
- Sistema senza filtro: evita batteri, cattivi odori e ostruzioni interne
- Separazione intelligente dello sporco: residui e acqua sporca trattenuti direttamente nella testa di pulizia, senza passare nei tubi
- Autopulizia integrata: satura il rullo con acqua pulita, elimina residui e pulisce l'intero sistema
- Asciugatura igienica ad aria calda: 85°C per prevenire batteri e cattivi odori
- Design ultrapiatto: profilo di 113 mm per raggiungere gli spazi sotto i mobili
- Peso: 3,82 kg
- Pulizia dei bordi su tre lati: efficace lungo pareti e battiscopa
- Autonomia: 45 minuti
- Copertura: fino a 350 m² con un serbatoio d’acqua
- Serbatoio acqua pulita: 750 ml
- Serbatoio acqua sporca: 510 ml
- Modalità di idratazione: 4 livelli, incluso Boost
- Base con asciugatura e ciclo autopulente: mantiene il rullo pronto all’uso
- Nessuna perdita di potenza anche sotto i mobili: design ottimizzato e motore costante
- Compatibile con soluzione detergente Dyson 02 Probiotic: formula non schiumogena, sicura per bambini e animali
- Tempo di asciugatura del rullo: 30 minuti
- Tempo di ricarica: 4,5 ore
- Costo: 499,00 €
Un rullo potente
l cuore del Clean+Wash Hygiene è il nuovo rullo ultra‑assorbente in microfibra, composto da 84.000 filamenti per cm² e arricchito da 1.400 setole in nylon. Ruotando a 250 giri/min, il rullo rimuove polvere, liquidi, residui secchi e capelli senza bisogno di passare prima l’aspirapolvere. L’idratazione avviene attraverso 12 punti di erogazione che garantiscono che il pavimento venga sempre trattato solo con acqua pulita, mentre il sistema autopulente elimina sporco e detriti a ogni ciclo
Niente filtri da pulire
Una delle innovazioni più rilevanti è il sistema senza filtro, studiato per evitare ostruzioni, cattivi odori e cali di prestazione. A differenza delle lavapavimenti tradizionali, che intrappolano sporco umido e secco nei filtri, Dyson separa i residui direttamente nella testa di pulizia, impedendo che si accumulino nei condotti interni. Dopo l’uso, il dispositivo attiva un ciclo di autopulizia con asciugatura ad aria calda a 85°C, prevenendo la proliferazione di batteri e mantenendo la macchina pronta per il successivo utilizzo. Bisogna però fare attenzione a non tenere il serbatoio dell'acqua sporca con la parte rossa rivolta verso il basso perchè fuoriesce l'acqua.
Autonomia e copertura
Il nuovo modello offre fino a 45 minuti di autonomia e una copertura di 350 m² con un solo pieno d’acqua, grazie al serbatoio da 750 ml. A completare il sistema, Dyson introduce una nuova soluzione detergente probiotica non schiumogena, pensata per aumentare l’efficacia sulle superfici dure.
Il nostro test
Abbiamo testato Dyson Clean+Wash Hygiene con tre difficili situazioni. Con latte versato, polvere di caffè e Ketchup/maionese si è comportato bene. Ha aspirato i liquidi e pulito nello stesso tempo senza lasciare traccia. Il rullo ha assorbito lo sporco senza problemi. Dopo la prova abbiamo rimesso il Dyson nella sua base per una iginiezzazione del rullo con acqua pulita e aria calda, grazie al quale è ritornato pulito e morbido. Con le macchie secche sul pavimento il singolo rullo non è riuscito a scrostare lo sporco.
Display
Il piccolo display posto sul manico è utile per la gestione delle opzioni. Si può cambiare la lingua durante la prima installazione, stabilire la percentuale di acqua da usare durante il lavaggio e far partire l'autopulizia.
App MyDyson
Clean+Wash Hygiene si può collegare all'app MyDyson. E' utile perchè in caso di problemi o dubbi su come utilizzare la lavapavimenti, fornisce utili consigli e tutorial su come fare. Dall'installazione alla pulizia dei filtri
Pro e Contro
Pro
- Rullo in microfibra ultra‑assorbente
- Molto leggero e sottile
- Idratazione regolabile
Contro
- Tempo di ricarica lungo
- Occorre fare attenzione durante lo svuotamento. Il serbatoio dell'acqua sporca una volta staccato va tenuto in un'unica posizione altrimenti fuoriesce lo sporco