Dyson, abbiamo provato la soluzione 02 Probiotic per i pavimenti

Particolarmente indicata per le macchine lavapavimenti Dyson WashG1 e Detect V15s Submarine, la nuova soluzione proposta dalla casa inglese è efficace nell’eliminazione di sporco e macchie e anche nei cicli di autopulizia delle macchine. La nostra prova

Avevamo parlato alcune settimane fa di 02 Probiotic, la soluzione lavapavimenti di Dyson Indicata per le macchine lavapavimenti come WashG1 e di Detect V15s Submarine. Adesso il prodotto è disponibile e abbiamo avuto modo di provarlo in anteprima in prima persona.

La nuova soluzione probiotica Il detergente per pavimenti duri 02 Probiotic contiene dei batteri “buoni” in grado di scomporre attivamente sporco e grasso. La miscela - definita “unica” - studiata nei laboratori Dyson contiene circa 250 milioni di microrganismi in grado di metabolizzare contaminanti e sporco sia sul pavimento che all’interno della lavapavimenti. Oltre a rimuovere sporco e macchie la soluzione elimina e previene la formazione di cattivi odori proprio perché questi microrganismi sono in grado di degradare le molecole responsabili di questi cattivi odori. La soluzione, appositamente studiata per le macchine Dyson, è priva di schiuma ed è particolarmente efficace anche nell’igienizzazione dei rulli lavapavimenti in microfibra, è compatibile con i cicli di autopulizia e rimuove sporco e odori dai tubi interni e dai serbatoi.