È la prima aspirapolvere di Dyson senza filo in grado di lavare i pavimenti. Nonostante il nome un po’ complicato – V15s Detect Submarine – funziona molto bene e ci ha convinto per semplicità ed efficacia di utilizzo. Erede della serie V15 Detect offre – tutto in uno – un potente aspirapolvere con tecnologia anti-groviglio e illuminazione della polvere e una spazzola in grado di lavare le superfici e di rimuovere macchie asciutte e liquide

(di Daniele Semeraro)