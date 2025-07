Ucraina, dietrofront Zelensky sulla legge anti-corruzione: Ue plaude

"E' importante che gli ucraini reagiscano in modo così adeguato a tutti gli eventi. L'Ucraina è un popolo che si prende cura di noi. Ringrazio tutti coloro che lottano per il nostro Stato, che lavorano per l'Ucraina". Così nel discorso serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al terzo giorno di proteste di piazza contro il ddl anticorruzione poi modificato. "Oggi la Verkhovna Rada dell'Ucraina ha già ricevuto la mia proposta di legge, quella che ho promesso, per la giustizia, per le forze dell'ordine e per le agenzie anticorruzione", ha affermato. Secondo il capo dello Stato ucraino, il documento prevede "piene garanzie di indipendenza degli organismi anticorruzione" e "reali opportunità di verificare che non vi sia alcuna ingerenza russa". Zelensky ha sottolineato che tutte le persone che hanno accesso ai segreti di Stato devono sottoporsi regolarmente al test della macchina della verità. "Questo vale non solo per i dipendenti della Nabu e della Sapo ma anche per i dipendenti dell'Ufficio Investigativo dello Stato e della Polizia Nazionale", ha aggiunto.