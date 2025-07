Guerra in Ucraina, come sta andando l’offensiva estiva della Russia

Il settimanale britannico riporta che “ufficiali russi catturati in Ucraina avrebbero detto che l’offensiva estiva sarebbe stata presentata loro come ‘l’ultima spinta’, con l’apparente intento di sgretolare il morale di Kiev” e ottenere così la vittoria in guerra. Tuttavia il successo militare non appare dietro l’angolo: il territorio conquistato tramite questa offensiva iniziata il 1° maggio “è di appena 15 chilometri quadrati al giorno, circa le dimensioni dell’aeroporto di Los Angeles”. E nell’ultimo anno la Russia “ha guadagnato solamente 0.038 chilometri quadrati per soldato morto”.



Nella mappa realizzata dall’Institute for the Study of War è possibile vedere la progressione del fronte in Ucraina.