Ucraina, da summit di Roma 10 mld. Trump: lunedì importante annuncio

"Il piano russo è fallito, oggi abbiamo assunto impegni per 10 miliardi di euro. Spero possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell'Ucraina", dice la premier Meloni alla Conferenza sulla ripresa di Kiev a Roma rivolgendosi al leader ucraino Zelensky, mentre la presidente della Commissione von der Leyen annuncia un fondo europeo per l'Ucraina. "Da Roma parte un messaggio chiaro, Kiev non è sola", sottolinea il presidente Mattarella. Zelensky chiede ai partner fondi e armi per la difesa aerea. Firmata l'intesa Gb-Ucraina per la consegna di 5.000 missili Thales, mentre Berlino vuole acquistare Patriot per inviarli a Kiev. Call dei Volenterosi, per la prima volta partecipano gli Usa. In Malesia incontro tra Rubio e Lavrov: una "nuova idea". russa sulla guerra verrà sottoposta a Trump, che intanto dice: "Lunedì farò un annuncio importante sull'Ucraina".

