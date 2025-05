Guerra Ucraina, disertore condivide dati sui soldati russi uccisi

Dall’invasione dell’Ucraina nel 2022 Mosca non ha mai reso noto il numero preciso dei soldati russi uccisi e feriti. Oggi però questi dati - parziali - sono stati diffusi grazie a un disertore russo, Aleksei Zhiliaev, fuggito dall’esercito e rifugiatosi a Parigi nel 2024. A pubblicarli, per la prima volta, è stato il quotidiano francese Le Monde che ha raccolto le informazioni consegnate dall’ex soldato, il quale - prima della diserzione - aveva copiato su una chiavetta Usb i dati della sua divisione e quelli della Terza.

I dati delle vittime russe

Nei documenti forniti dall’ex soldato, che al fronte aveva il compito di inserire i nomi di morti e feriti nei database della divisione, si registrano circa 3.600 morti e 10mila feriti tra l’inizio dell’invasione nel febbraio 2022 e il 16 giugno 2024 (ultima data in cui i numeri sono disponibili). Tutto questo solo nella 144° divisione, che ha sempre mantenuto sul campo 10-13mila uomini. Le divisioni prese in esame da Zhiliaev contano in totale circa 30mila uomini: un numero “esiguo” rispetto al totale dei soldati russi al fronte, che arrivano fino a 600mila.

I numeri forniti dal disertore

Come precisa Le Monde, i morti confermati riguardano esclusivamente i cadaveri recuperati sul campo. Molti altri corpi però non sono mai stati ritrovati, oppure sono stati seppelliti sul posto, o ancora sono stati presi dagli ucraini. Per avere una stima del numero reale delle vittime tra i soldati russi, Zhaliaev suggerisce di moltiplicare il numero dei decessi accertati per 2,5 o 3.

I soldati russi feriti

Per quanto riguarda i dati sui soldati russi feriti, i documenti forniti dal disertore indicano 7.826. Si tratta degli uomini rimasti feriti tra gennaio e giugno 2024 solo nelle due divisioni di cui si hanno dati a disposizione.