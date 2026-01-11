Lo ha riportato la televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali. Intanto nelle scorse ore e a più di una settimana dalla strage costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana. "Sui controlli c'è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza ma sarà l'inchiesta a dirlo. Non ci dimettiamo”, ha detto

Iniziano a delinearsi a poco a poco i vari pezzi del puzzle legato alle indagini sulla strage di Capodanno a Crans-Montana. Jacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe infatti ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato del locale in cui sono morte 40 persone era bloccata dall'interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha poi preso fuoco. Lo ha riportato la televisione svizzera Rts, citando fonti confidenziali. Moretti, che era arrivato al locale dopo l'incendio, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall'esterno e di aver trovato diversi corpi senza vita. L'uomo, destinatario di una misura di arresto cautelare, è accusato con la moglie Jessica Maric, di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Tali circostanze, adesso, potrebbero indurre la procura a valutare la contestazione del reato di omicidio per dolo eventuale, ha spiegato ancora Rts.

Intanto nelle scorse ore e a più di una settimana dalla strage costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli. In un’intervista alla televisione svizzera, la stessa Rts, la vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz ha rivolto un “messaggio di vicinanza alle famiglie che soffrono” e una richiesta di “perdono”, dopo le polemiche seguite alla conferenza stampa del sindaco Nicolas Féraud, criticato per non aver espresso scuse alle vittime all’indomani della tragedia. "Sui controlli c'è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza ma sarà l'inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte”, ha aggiunto.

Il fronte delle indagini

E in queste ore proseguono, come detto, le indagini degli inquirenti. Le attenzioni sono concentrate anche sull'amministrazione comunale di Crans-Montana su cui la procura generale del Cantone del Vallese vuole cercare di fare chiarezza. Oltre alle responsabilità dei coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del disco bar, gli inquirenti vogliono cercare di comprendere meglio il ruolo delle istituzioni. Soprattutto su quello del Comune di Crans-Montana che negli ultimi 5 anni non ha svolto i dovuti controlli di sicurezza, come ammesso dal sindaco Nicolas Féraud. E luce andrà fatta pure sull'articolazione dei livelli di responsabilità tra lo stesso Comune e il Cantone del Vallese, titolare della competenza legislativa sulla protezione contro gli incendi.

Un fitto scambio di documenti

A testimonianza del lavoro di queste ore è stato riferito di un fitto scambio di documenti e informative tra il municipio di Crans-Montana, gli uffici del Pubblico Ministero di Sion e Nicole Bonvin Clivaz, albergatrice e vice sindaca del comune, che a sua volta ha ammesso i mancati interventi dell'amministrazione: "Sui controlli - ha ribadito - c'è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza, Ma sarà l'inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte". E ancora: "Non ci sono scuse per non aver chiesto scusa, - ha ammesso la vicesindaca - quando si è sulla linea di fuoco a volte si è maldestri, ma oggi noi dobbiamo farlo: siamo con le famiglie, siamo con le vittime, queste persone che soffrono".

L'interrogatorio

Al vaglio, ovviamente, c'è la posizione dei coniugi Moretti che venerdì scorso sono stati interrogati per sei ore e mezza. Gli inquirenti, coordinati dalla procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey, attendono di capire se possono sussistere le misure restrittive sugli arresti domiciliari per Jessica Maric. Intanto l'avvocato Patrick Michod, che difende Jacques Moretti, attualmente in carcere, presenterà un dossier per dimostrare l'assenza del pericolo di fuga.