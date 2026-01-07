Crans Montana, la ristrutturazione del 2015 a Le Constellation: foto

Crans Montana, i lavori di ristrutturazione fatti nel 2015 al bar Le Constellation. FOTO
Gli interventi avviati dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, hanno riguardato soprattutto il seminterrato dove la notte di Capodanno un rogo ha causato la morte di 40 persone. Nelle immagini si vede l'installazione della schiuma in poliuterano usata per rivestire le pareti e il restringimento della scala che porta alla veranda
- Le indagini sulla strage di Capodanno a Crans-Montana si sono concentrate sin dall'inizio sulle norme di sicurezza nel bar Le Constellation, dove un rogo ha causato 40 morti e oltre 115 feriti.
- Sotto la lente degli inquirenti sono finiti soprattutto gli ingenti lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2015 dai gestori, Jacques e Jessica Moretti, indagati dalla Procura elvetica per omicidio, lesioni e incedio colposo.
- Tra gli interventi, tutti autorizzati dal Comune, spicca il restringimento della scala che dalla veranda conduce al seminterrato dove è scoppiato l'incendio.
- Prima dei lavori, la scala misurava quasi il doppio ma, con l'obiettivo di guadagnare spazio e aumentare il numero dei tavoli, è stata ristretta a 1 metro e 37 centrimetri.
- L'accesso limitato ha fatto da imbuto per tutti i ragazzi che cercavano di uscire dal locale in fiamme.
- Nelle immagini tratte dal cantiere si vede inoltre la schiuma di poliuterano utilizzata per coprire i pannelli fonoassorbenti sul soffitto e sulle pareti.
- I pannelli sarebbero dovuti essere ignifughi e invece, come ripreso in diversi video amatoriali, hanno preso facilmente fuoco dopo essere entrati in contatto con le scintille dei bengala sulle bottiglie di champagne.
- Tra gli interrogativi rimasti aperti ci sono inoltre la reale fruibilità dell'uscita di sicurezza al piano seminterrato e il motivo per il quale non è entrato in funzione l'impianto antincendio.
- Dalle prime indagini è emerso che in dieci anni il bar Le Constellation ha ricevuto tre ispezioni, nessuna delle quali avrebbe mai rilevato criticità sulla sicurezza. La legge svizzera, tuttavia, prevede ispezioni annuali.