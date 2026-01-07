Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crans Montana, i lavori di ristrutturazione fatti nel 2015 al bar Le Constellation. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto

Gli interventi avviati dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, hanno riguardato soprattutto il seminterrato dove la notte di Capodanno un rogo ha causato la morte di 40 persone. Nelle immagini si vede l'installazione della schiuma in poliuterano usata per rivestire le pareti e il restringimento della scala che porta alla veranda

ULTIME FOTOGALLERY

Crans Montana, la ristrutturazione del 2015 a Le Constellation: foto

Mondo

Gli interventi avviati dai proprietari, Jacques e Jessica Moretti, hanno riguardato soprattutto...

10 foto

Crans Montana, i funerali di 5 giovani vittime italiane. FOTO

Cronaca

Questa mattina nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le...

15 foto

CES 2026, tutte le novità più interessanti della fiera di Las Vegas

NOW

Come ogni anno all’inizio di gennaio a Las Vegas dove si tiene il CES, la più importante fiera...

19 foto

Neve a Parigi, traffico e trasporti in tilt: cancellati oltre 100 voli

Mondo

Autobus e tram hanno sospeso il servizio e le automobili in circolazione sono pochissime. Il...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Tanti i temi in apertura sui giornali in edicola oggi. In evidenza lo stop dell'Europa alle mire...

13 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Serie A, Napoli-Verona finisce 2-2 e Bologna-Atalanta 0-2. Ora 3 match

    Sport

    La 19esima giornata di campionato prosegue oggi con altre cinque partite. Nei match delle 18.30,...

    Partite Serie A

    Estrazioni Lotto e 10eLotto, i numeri vincenti di oggi 7 gennaio

    Lifestyle

    Le estrazioni dei numeri dei giochi...

    MO, media: delegazione Hamas presto al Cairo per colloqui fase 2. LIVE

    live Mondo

    Secondo il quotidiano panarabo Asharq al-Awsat, i colloqui dovrebbero concentrarsi in particolare...