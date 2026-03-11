Paralimpiadi, l'Italia conquista 4 medaglie e arriva 9 podi. LIVE

Offerte Sky
Paralimpiadi invernali, ieri 4 medaglie per l'Italia che arriva 9 podi. LIVE

Con le 4 medaglie conquistate ieri, gli azzurri superano il bottino di Pechino 2022 (7) e fanno un altro passo verso il record delle 13 medaglie, che resiste da Lillehammer 1994. Ieri oro per Bertagnolli in combinata, argento per Chiara Mazzel nella stessa disciplina. Per i due azzurri tre medaglie a testa in questa edizione dei Giochi. Argento anche per Federico Pelizzari, sempre in combinata ma nella categoria standing e per Renè De Silvestro, in combinata sitting

Con le 4 medaglie conquistate ieri, gli azzurri superano il bottino di Pechino 2022 (7) e fanno un altro passo verso il record delle 13 medaglie, che resiste da Lillehammer 1994. A guidare la spedizione azzurra sono Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel con tre medaglie a testa: ieri il primo ha conquistato l'oro in combinata dopo il bronzo in discesa libera e l'argento in Super-G, la seconda ha aggunto l'argento in combinata dopo l'oro in Super-G e l'argento in discesa libera.  Argento anche per Federico Pelizzari, sempre in combinata ma nella categoria standing e per Renè De Silvestro, in combinata sitting.

Sala: "I Giochi hanno dato una svegliata all'Italia"

"Il successo di un Olimpiade nasce da una buona organizzazione. Poi, deve esserci la  performance degli sportivi. È stata straordinaria con le Olimpiadi, c'è stata una partenza straordinaria con le Paralimpiadi e quindi tutto si mette bene". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante un evento a Casa Italia Paralimpica Milano.  Sala ha  precisato che le Olimpiadi saranno importanti in futuro per la loro eredità: "Eventi del genere vengono fatti, ma deve essere importante ciò che rimane. Con l'Expo è rimasto un grande quartiere di Milano, qui siamo partiti dicendo che rimarranno il Villaggio Olimpico e la nuova Arena Santa Giulia. Poi,  con il presidente della Federghiaccio Andrea Gios abbiamo deciso di lavorare per far sì che alla città rimanga un impianto dedicato al ghiaccio". 

