Paralimpiadi, l'Italia conquista 4 medaglie e arriva 9 podi. LIVE

Con le 4 medaglie conquistate ieri, gli azzurri superano il bottino di Pechino 2022 (7) e fanno un altro passo verso il record delle 13 medaglie, che resiste da Lillehammer 1994. A guidare la spedizione azzurra sono Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel con tre medaglie a testa: ieri il primo ha conquistato l'oro in combinata dopo il bronzo in discesa libera e l'argento in Super-G, la seconda ha aggunto l'argento in combinata dopo l'oro in Super-G e l'argento in discesa libera. Argento anche per Federico Pelizzari, sempre in combinata ma nella categoria standing e per Renè De Silvestro, in combinata sitting.

