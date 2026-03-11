Paralimpiadi, l'Italia conquista 4 medaglie e arriva 9 podi. LIVE

Con le 4 medaglie conquistate ieri, gli azzurri superano il bottino di Pechino 2022 (7) e fanno un altro passo verso il record delle 13 medaglie, che resiste da Lillehammer 1994. Ieri oro per Bertagnolli in combinata, argento per Chiara Mazzel nella stessa disciplina. Per i due azzurri tre medaglie a testa in questa edizione dei Giochi. Argento anche per Federico Pelizzari, sempre in combinata ma nella categoria standing e per Renè De Silvestro, in combinata sitting
Con le 4 medaglie conquistate ieri, gli azzurri superano il bottino di Pechino 2022 (7) e fanno un altro passo verso il record delle 13 medaglie, che resiste da Lillehammer 1994. A guidare la spedizione azzurra sono Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel con tre medaglie a testa: ieri il primo ha conquistato l'oro in combinata dopo il bronzo in discesa libera e l'argento in Super-G, la seconda ha aggunto l'argento in combinata dopo l'oro in Super-G e l'argento in discesa libera. Argento anche per Federico Pelizzari, sempre in combinata ma nella categoria standing e per Renè De Silvestro, in combinata sitting.
Sala: "I Giochi hanno dato una svegliata all'Italia"
"Il successo di un Olimpiade nasce da una buona organizzazione. Poi, deve esserci la performance degli sportivi. È stata straordinaria con le Olimpiadi, c'è stata una partenza straordinaria con le Paralimpiadi e quindi tutto si mette bene”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante un evento a Casa Italia Paralimpica Milano. Sala ha precisato che le Olimpiadi saranno importanti in futuro per la loro eredità: “Eventi del genere vengono fatti, ma deve essere importante ciò che rimane. Con l'Expo è rimasto un grande quartiere di Milano, qui siamo partiti dicendo che rimarranno il Villaggio Olimpico e la nuova Arena Santa Giulia. Poi, con il presidente della Federghiaccio Andrea Gios abbiamo deciso di lavorare per far sì che alla città rimanga un impianto dedicato al ghiaccio".
Il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9, superato bottino di Pechino
Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel medagliere il record di 13 podi conquistati nel 1994 a Lillehammer. Ecco la classifica dei Paesi più titolati.