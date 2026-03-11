Indian Wells, Sinner batte Fonseca e si qualifica ai quarti di finale

Il tennista italiano, numero 2 del mondo, supera in due set il giovane brasiliano con un doppio tie-breal e affronterà Tien per un posto in semifinale ascolta articolo

Jannik Sunner ha battuto 7-6, 7-6 il brasiliano Joao Fonseca in poco più di due ore di gioco ai Master 1000 di Indian Wells in California. Il numero 2 del mondo vola ai quarti di finale dove giovedì incontrerà l'americano Learner Tien per un posto in semifinale.

Primo set Il primo incontro tra il numero 2 del mondo e la rivelazione diciannovenne è stato un match divertente ed equilibrato, risolto da due tie-break. Fonseca ha avuto una palla break nel primo set ma non l'ha sfruttata, Sinner ne ha sprecate due. Al tie-break, il brasiliano si è portato avanti per 6-3, ma Sinner ha risposto con 5 punti di fila andando a vincere il set.

Secondo set Nel secondo set, Sinner ha strappato il servizio all'avversario portandosi sul 4-2 ma Fonseca ha replicato col break nel nono game tenendo poi la parità fino al nuovo tie-break. Qui il brasiliano si è portato avanti sul 4-3 con un ace ma ancora una volta Sinner ha risposto con quattro punti consecutivi sigillando la vittoria con una risposta di dritto magistrale.