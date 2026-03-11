Offerte Sky
Indian Wells, Sinner batte Fonseca e si qualifica ai quarti di finale

Sport
©Getty

Il tennista italiano, numero 2 del mondo, supera in due set il giovane brasiliano con un doppio tie-breal e affronterà Tien per un posto in semifinale

Jannik Sunner ha battuto 7-6, 7-6 il brasiliano Joao Fonseca in poco più di due ore di gioco ai Master 1000 di Indian Wells in California. Il numero 2 del mondo vola ai quarti di finale dove giovedì incontrerà l'americano Learner Tien per un posto in semifinale.

Primo set

Il primo incontro tra il numero 2 del mondo e la rivelazione diciannovenne è stato un match divertente ed equilibrato, risolto da due tie-break. Fonseca ha avuto una palla break nel primo set ma non l'ha sfruttata, Sinner ne ha sprecate due. Al tie-break, il brasiliano si è portato avanti per 6-3, ma Sinner ha risposto con 5 punti di fila andando a vincere il set. 

Secondo set

Nel secondo set, Sinner ha strappato il servizio all'avversario portandosi sul 4-2 ma Fonseca ha replicato col break nel nono game tenendo poi la parità fino al nuovo tie-break. Qui il brasiliano si è portato avanti sul 4-3 con un ace ma ancora una volta Sinner ha risposto con quattro punti consecutivi sigillando la vittoria con una risposta di dritto magistrale.

Le parole di Sinner

"Ho pensato che la chiave fosse cercare di essere il più aggressivo possibile", ha detto Sinner, che è alla ricerca del suo primo titolo al prestigioso Masters 1000 nel deserto della California. "Joao ha un talento incredibile, è molto potente su entrambi i fronti. Stava servendo molto bene. Forse ha mollato un po' alla fine del secondo set, ma sono molto contento di essere passato", ha aggiunto il tennista italiano. 

