Disfatta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: finisce 1-6. L’appuntamento per la partita di ritorno è mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21:00, all’Allianz Arena di Monaco. Tutte le altre squadre italiane che si erano qualificate per la Champions - Inter, Napoli e Juventus - non erano nemmeno riuscite ad accedere agli ottavi.

Atalanta-Bayern Monaco, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Il match gira subito a favore dei tedeschi, con i padroni di casa schiacciati dal loro pressing offensivo. A sbloccarla, al 12’, è Stansic, servito da Gnabry. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio: al 22’ segna Olise. Al 25’ ecco il terzo gol, firmato Gnabry. Il primo tempo prosegue a ritmi più bassi, poi il Bayern riparte in quarta nella ripresa: al 52' è 4-0 con rete di Jackson, al 64' è 5-0 grazie al secondo gol della serata di Olise. Nemmeno il tempo di riassestarsi e poi scatta il 6-0 al 67' con Musiala su assist di Jackson. Il Bayern sfiora poi la settima rete con Upamecano, ma questa volta finisce sul palo. Siamo ormai ai recuperi quando Pasalic riesce a dare almeno un gol alla Dea. Alla New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta perde 1-6.

Il tabellino di Atalanta-Bayern Monaco 1-6

nel pt 12' Stanisic, 22' Olise, 25' Gnabry; nel st 7' Jackson, 19' Olise, 22' Musiala, 48' Pasalic

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta (22' st Bellanova), Hien, Kolasinac (10' st Ahanor), Bernasconi; K. Sulemana (28' st Samardzic), De Roon, Pasalic, Zalewski (10' st Musah); Krstovic, Scamacca (1' st Djimsiti). All.: Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (41' st Guerreiro), Upamecano, Tah, Laimer (1' st Davies, 26' st Bischof); Kimmich, Pavlovic (23' st Goretzka); Olise, Gnabry (1' st Musiala), Luis Diaz; Jackson. All.: Kompany.

Ammoniti: Laimer per gioco falloso, Olise, Kimmich e Musah per comportamento non regolamentare.