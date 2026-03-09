La rissa sul terreno di gioco

Come segnala anche l'agenzia Reuters, la rissa si è scatenata nei minuti finali della partita, quando il portiere dell'Atletico Everson ha spintonato Christian a terra dopo che il centrocampista del Cruzeiro si era scontrato con lui mentre rincorreva una palla vagante. I compagni di squadra di Christian si sono subito scontrati con Everson, innescando una rissa più ampia con diversi giocatori che si sono uniti alla disputa mentre il personale di sicurezza, presente a bordo campo, ha tentato di separare le squadre. "È deplorevole, non ho mai visto una violenza del genere in nessuna partita di calcio", ha dichiarato l'attaccante dell'Atletico, Hulk, ai media locali, esprimendo le sue scuse per l'accaduto. "Non possiamo dare un esempio simile perché finisce per avere ripercussioni in tutto il mondo. Abbiamo la responsabilità di salvaguardare la nostra immagine e quella dell'istituzione calcistica", ha poi aggiunto. L'allenatore del Cruzeiro, Tite, ha ringraziato i tifosi per il loro sostegno dopo la vittoria. "Voglio trasmettere ai tifosi del Cruzeiro l'affetto e il rispetto che provo per loro", ha detto. "A volte posso mancare di competenza, ma il rispetto per i tifosi, il lavoro, la dignità, l'onestà, questo è ciò che conta", ha dichiarato alla stampa.

Il record

Nel calcio brasiliano una situazione simile non si era mai vissuta, La partita con un maggior numero di espulsi prima di questa era stata Portuguesa-Botafogo del 1954 con 22 rossi. A livello internazionale, però, il record di espulsi in una sola partita è stato quello stabilito da Club Atlatico Claypole-Victoriano Arenas nel 2011 con 36 cartellini rossi, visto che ono stati coinvolti tutti i giocatori in campo e le riserve di entrambe le squadre.