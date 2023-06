L'uomo è accusato per i reati di lesioni personali gravissime con perdita di un organo e rissa nei confronti del 44enne dirigente della squadra giovanile Spg dell'oratorio Sant'Ambrogio, aggredito durante una partita di calcio tra under 9

I carabinieri della compagnia di Seregno (Monza Brianza) hanno denunciato un 47enne residente a Muggiò indagato per i reati di rissa e lesioni personali gravissime per aver colpito con un calcio il 44enne seregnese, dirigente e allenatore in seconda della squadra giovanile SPGII dell'oratorio Sant'Ambrogio di Seregno, che ha perso un rene. Le indagini, consistite nell'analisi delle informazioni raccolte dai testimoni, hanno in breve tempo permesso di ricostruire i fatti e, con ampia probabilità, identificare nel 47enne di Muggiò il responsabile - riconosciuto da almeno tre testimoni - del calcio sferrato contro il 44enne.