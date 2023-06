Milano, maxi rissa tra 60 persone: 5 feriti

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le violenze sarebbero nate per un litigio per futili motivi che ha coinvolto poi numerose persone residenti in zona

I carabinieri di Milano, intervenuti in forze, sono al lavoro in via Faa di Bruno per sedare una rissa in strada tra circa 60 persone. I coinvolti sono per lo più di etnia rom o originari dell'Est Europa.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le violenze sarebbero nate per un litigio per futili motivi che ha coinvolto poi numerose persone residenti in zona. Al momento sono almeno cinque le persone rimaste ferite, anche con armi da taglio, cui i sanitari stanno prestando soccorso.