LA VITA DI CAMPITI – Campiti davanti al gip ammetterà il risentimento nei confronti dei consorziati ma nulla nella sua vita poteva far pensare a una simile efferatezza. Disoccupato, per lungo tempo Campiti aveva avuto una vita tranquilla: ex-assicuratore, una ex-moglie che lavorava per le ambasciate, i figli alla scuola francese Chateaubriand. Poi il lutto del 2012, quando suo figlio di 14 anni muore per un incidente con lo slittino mentre era in vacanza in Val Pusteria. Un evento che ha probabilmente segnato la sua esistenza

Sparatoria a Roma, il piano di Campiti: massacro e fuga a Malaga