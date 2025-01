Maltempo e neve al Centro e a Sud, sole e freddo al Nord: cosa succede

L’Italia è interessata in queste ore dall’arrivo delle correnti polari. Stanno portando forti venti gelidi, neve copiosa in collina al Centro e al Sud, tanto sole al Nord, freddo su tutto il Paese. Le temperature sono in forte diminuzione ovunque. Diversi i disagi, tra alberi caduti, allagamenti e difficoltà per le auto a causa della neve. Ecco le condizioni meteo di oggi e le previsioni di lunedì