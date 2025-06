Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 giugno: la rassegna stampa

Cresce la tensione in Medio Oriente con la guerra tra Israele e Iran e il possibile coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Donald Trump minaccia l’intervento militare diretto e chiede la resa incondizionata del regime di Khamenei. Ampio spazio anche alla condanna a dieci anni per i capi ultras di Inter e Milan e alle tensioni durante il G7, con lo scontro tra Trump e Macron: “Emmanuel sbaglia sempre”. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola