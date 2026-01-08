Crans-Montana, a Genova i funerali di Emanuele Galeppini. FOTO

L’ultimo saluto al 16enne vittima della strage di Capodanno in Svizzera si sono tenuti oggi alle 11,30 nella chiesa di Sant'Antonio nel quartiere di Boccadasse. Ad attendere il feretro c’erano i genitori, il fratellino, parenti e molti amici, oltre al governatore della Regione Marco Bucci e alla sindaca di Genova Silvia Salis. Il vescovo Tasca: “Emanuele è con noi e Dio è con noi. Con fiducia chiediamo che la giustizia faccia il suo corso, la verità emerga e venga fatta luce su eventi così tanto dolorosi"