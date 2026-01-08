Crans-Montana, a Genova i funerali di Emanuele Galeppini. FOTO

L’ultimo saluto al 16enne vittima della strage di Capodanno in Svizzera si sono tenuti oggi alle 11,30 nella chiesa di Sant'Antonio nel quartiere di Boccadasse. Ad attendere il feretro c’erano i genitori, il fratellino, parenti e molti amici, oltre al governatore della Regione Marco Bucci e alla sindaca di Genova Silvia Salis. Il vescovo Tasca: “Emanuele è con noi e Dio è con noi. Con fiducia chiediamo che la giustizia faccia il suo corso, la verità emerga e venga fatta luce su eventi così tanto dolorosi"
- Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato alla chiesa di Sant'Antonio a Boccadasse, quartiere di Genova, poco dopo le 11,30. Il 16enne è una delle sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans Montana. La bara di legno chiaro è coperta da un grande cuscino di rose bianche ed è stata benedetta sulla soglia della chiesa dal vescovo Tasca
- Ad accogliere il feretro fuori dalla chiesa c’era un muro di rose bianche, un cuore fatto di rose con scritto “Gli amici di sempre”, i fiori degli "Amici del golf club Rapallo" e quelli dello sci-club Crans Montana e Atm. Le corone di fiori di Regione Liguria, del Comune di Genova e del Genoa cfc. Decine e decine di messaggi, poesie e disegni nel libro dei ricordi
- I genitori del 16enne sono arrivati insieme al fratello minore di Emanuele intorno alle 10 nella chiesetta di Boccadasse, in attesa del funerale programmato alle 11,30 e celebrato da monsignor Marco Tasca, vescovo di Genova. In chiesa anche il governatore Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis
- "La morte di Emanuele, di questi ragazzi, ci lascia storditi e increduli”. Sono le parole pronunciate da monsignor Marco Tasca nel corso delle esequie. “Il primo pensiero è per Emanuele, per l'interruzione dei sogni e della sua vita. Penso ai suoi genitori, i parenti, gli amici e a tutti noi, partecipi di questo stordimento: questa morte colpisce tutti, ci spinge a riflettere e ricercare un senso a questa perdita"
- "Quando si soffre e si soffre molto e si ha forse la sensazione che Dio ci abbia lasciati soli”, ha detto il vescovo. “La fede non è argomento consolatorio ma certezza che Dio è con noi quando ci sentiamo soli. Emanuele è con noi e Dio è con noi. Con fiducia chiediamo che la giustizia faccia il suo corso, la verità emerga e venga fatta luce su eventi così tanto dolorosi"
- Al termine delle esequie, il feretro è stato accompagnato fuori dalla chiesa. Grande commozione per le persone che hanno partecipato ai funerali e per coloro che hanno aspettato il termine della funzione fuori dalla chiesa
- Un lungo applauso ha accompagnato il trasferimento del feretro dalla navata della chiesa di Sant'Antonio al carro funebre