Previsioni meteo, freddo in arrivo dal weekend: ecco dove

Campo di alta pressione con massimi verso l'Atlantico e Mediterraneo centrale. Oggi acquazzoni e temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio, con fenomeni più probabili nel Centro-Sud. Tra giovedì e Venerdì una blanda saccatura con goccia fredda in quota transiterà sulla nostra Penisola ascolta articolo

Prosegue sull'Italia l'alternanza di piogge e schiarite, dovuta principalmente delle correnti atlantiche e a risalite di aria nordafricana. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Nei prossimi giorni non si attendono fasi di maltempo estremo o prolungato, ma solo piovaschi improvvisi, prosegue il meteorologo. Le temperature si manterranno quasi sempre sopra la media. Per oggi si prevedono rovesci nelle ore pomeridiane, lungo la dorsale appenninica, in Liguria e Toscana. Per giovedì è atteso un vortice in discesa dal Nord Atlantico, che potrebbe portare un "peggioramento più marcato con fenomeni diffusi", meno probabili a Nord-Est, sulle isole maggiori e sulla fascia adriatica. Un altro vortice, prosegue la nota, è atteso nel fine settimana.

Peggiora nel fine settimana Tra giovedì e Venerdì una blanda saccatura con goccia fredda in quota transiterà sulla nostra Penisola. Peggioramento meteo soprattutto tra Liguria e regioni del Centro con precipitazioni sparse localmente anche a carattere di temporale. Instabilità che poi raggiungerà anche il Sud. Per il weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo Italiano ci mostrano invece una saccatura depressionaria in affondo sul mediterraneo centro-occidentale. Tra Sabato e Domenica peggioramento meteo che potrebbe interessare soprattutto il Nord, segnatamente il Nord-Ovest, e le Isole Maggiori. Tutto dipenderà dalla traiettoria del minimo che al momento resta ancora piuttosto incerta Approfondimento Previsioni meteo, settimana con piogge e temporali sparsi

Previsioni meteo per oggi Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con fenomeni in esaurimento e schiarite. In dettaglio al Nord al mattino precipitazioni sparse sulla Liguria e sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi su Alpi e Appennino, neve oltre i 1600-1700 metri. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse, specie al Nord-Ovest e neve fin verso i 1300-1500 metri. – Al Centro al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali soprattutto sui settori interni, ma localmente fin sulle coste. Neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. In serata tempo in miglioramento, ma nella notte nuove piogge sulle regioni del versante tirrenico. Al Sud e sulle isole temperature minime in generale rialzo salvo una lieve flessione al Nord-Ovest e sulle Isole, massime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord-Est e in aumento sul resto d'Italia.