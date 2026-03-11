Treni, sciopero di Italo oggi 11 marzo: orari e fasce di garanzia

Oggi giornata difficile per chi viaggia in treno. Uilt-Uil ha proclamato uno sciopero nazionale del personale di Italo per otto ore: dalle 9 alle 17. La protesta si inserisce in un mese già segnato da diverse agitazioni nel settore dei trasporti ascolta articolo

Rischio disagi per chi viaggia in treno. Uilt-Uil ha proclamato uno sciopero nazionale del personale di Italo per otto ore (dalle 9 alle 17). L mobilitazione coinvolge i lavoratori di Ntv – Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società che gestisce i treni ad alta velocità Italo e che rappresenta il principale concorrente di Trenitalia su questa tratta.

I motivi dello sciopero La mobilitazione indetta da Uiltrasporti punta a ottenere condizioni di lavoro migliori e aumenti salariali per il personale dell’azienda. Nonostante lo stop, Italo ha annunciato che una parte consistente dei collegamenti sarà comunque effettuata, mentre alcune corse potrebbero subire modifiche limitate, soprattutto negli orari di arrivo. Approfondimento Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari

L’elenco dei treni garantiti Per assicurare i collegamenti essenziali, Italo pubblica regolarmente una lista di treni che restano attivi durante le giornate di sciopero. L’elenco è sul sito ufficiale di Italo e riporta i convogli che circolano nelle fasce più utilizzate dai pendolari e lungo le tratte principali dell’Alta Velocità.

In Sicialia mobilitazioni nel trasporto pubblico locale In Sicilia invece potrebbero esserci disagi per chi viaggia con i bus della società Interbus di Enna, della Segesta Autolinee e delle Autolinee Russo operanti a Palermo, mentre a Catania non saranno garantite le corse di Etna Trasporti Sciopero degli aerei mercoledì 18 marzo Disagi in vista per chi vola mercoledì 18 marzo: il personale di Easyjet e Ita Airways sciopererà per quattro ore, dalle 13 alle 17, su iniziativa di Usb Lavoro Privato. Nello stesso giorno, si fermerà per 24 ore, per lo stop indetto da Cub Trasporti anche il personale delle società Airport Handling e Dnata negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, e della società Alha di Malpensa.