Torino, sgominato traffico di cani di razza

La polizia è intervenuta all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, a Torino, dove c’era il sospetto che si trovassero rinchiusi dei cani allo scopo di una compravendita illegale. Grazie alla segnalazione al 112 da parte di alcuni residenti, insospettiti dal trasporto di cuccioli di razza all’interno del condominio da parte di due uomini, i poliziotti delle Volanti del Commissariato San Donato e dell’Upgsp sono entrati nello stabile in stato di completo abbandono, tra rifiuti di ogni tipo. Al secondo di quattro piani, gli agenti, tra sporcizia ed escrementi, hanno notato in due differenti stanze sei cuccioli di malinois-pastore belga, addormentati, e la loro mamma, rinchiusa in una delle camere accanto, separata da loro, senza alcuna possibilità di uscita.

I cani sono stati salvati

Nella palazzina è stato identificato un marocchino di 30 anni, che reclamava la proprietà dei cani, e un suo connazionale, risultato estraneo ai fatti; entrambi irregolari e inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale e, con la collaborazione di personale dell’Enpa, è stato riscontrato che mamma malinois era provvista di microchip e intestata a una persona residente in altra provincia. Entrambi i marocchini sono stati denunciati per la violazione della Legge sull’Immigrazione, mentre per il primo è scattata anche la denuncia per le condizioni in cui i cani erano tenuti e per ricettazione.