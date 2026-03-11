Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 marzo: la rassegna stampa

La guerra in Medio Oriente in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani. Trump: “Stiamo spezzando le ossa all'Iran, ma non abbiamo ancora finito”. Il regime di Teheran avverte il presidente Usa: “Stai attento a non essere eliminato tu”. Continuano i raid nel Golfo e di Israele in Libano, Ankara schiera i Patriot. Starmer sente Merz e Meloni: al via un'operazione per difendere le navi nello Stretto di Hormuz