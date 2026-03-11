Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 marzo: la rassegna stampa

La guerra in Medio Oriente in primo piano sulle prime pagine dei quotidiani. Trump: “Stiamo spezzando le ossa all'Iran, ma non abbiamo ancora finito”. Il regime di Teheran avverte il presidente Usa: “Stai attento a non essere eliminato tu”. Continuano i raid nel Golfo e di Israele in Libano, Ankara schiera i Patriot. Starmer sente Merz e Meloni: al via un'operazione per difendere le navi nello Stretto di Hormuz
- È la guerra in Medio Oriente a farla da padrone su tutte le aperture dei quotidiani in edicola stamattina. “Navi, petrolio: sfida su Hormuz”, titola il Corriere della Sera. In primo piano le parole di Picchetto Fratin “Sì a misure sui carburanti, c'è chi specula”, “I consiglieri di Trump: stop alla guerra” e il commento “Il prezzo del caos”. Spazio anche a “Scintille sul referendum Bartolozzi non si scusa, irritazione di Palazzo Chigi”. Tra gli altri richiami della prima pagina anche “Strage sull'autobus: sei morti in Svizzera”.
- In apertura la guerra in Medio Oriente con “Piano per difendere Hormuz”, “L'Europa prepara missione navale di scorta alle petroliere bloccate. Starmer consulta Merz e Meloni che frenano”. Spazio anche all’intervista “D’Alema: ‘La guerra da Gaza all’Iran è solo una barbarie. Italia imbarazzante’” e al commento “Nel segno della pazzia”. In spalla “Ventidue paesi europei ‘No alla Russia alla Biennale’”. Tra gli altri titoli della prima pagina “Giustizia, Bartolozzi non si scusa l’opposizione: destra smascherata”.
- L’apertura è dedicata ancora una volta agli effetti della crisi in Medio Oriente con “Orsini: aiuti come con il Covid”, l’analisi “Se adesso Bibi bullizza The Donald” e il commento “I cocci della guerra che non paga Trump”. In spalla il tema del referendum Giustizia con “‘Io non mi scuso’ Bartolozzi isolata”. Tra gli altri richiami della prima pagina “Perché serve un ministro dell’Ai”.
- L'apertura è dedicata a “I mercati credono alla fine della guerra” in Medio Oriente, “Trump cerca una exit strategy e intensifica i bombardamenti sull'Iran. Mattarella: ‘Non torni la tirannide’. Caso Hormuz, call Meloni-Merz-Starmer”. L’editoriale: “L’arma europea del nuovo patto”. In taglio basso troviamo “Un uomo si dà fuoco sul bus, nuova strage in Svizzera: 6 morti”. In taglio centrale “Bimbi del bosco, il papà: vi prego, stop alle proteste”.
- L'apertura è dedicata al Medio Oriente con “Petrolio, produzione dimezzata nel Golfo L’Europa rilancia sull’energia nucleare” e “La nuova grande minaccia: guerra agli impianti dell’acqua”. In spalla: “Mattarella: c’è chi agisce fuori dalle regole internazionali”. In taglio basso: “Volkswagen dimezza i profitti e annuncia nuovi risparmi per 6 miliardi”. Spazio anche a “Per l’iperammortamento salta la clausola Ue Tassa sui pacchi rinviata”.
- L'apertura è dedicata a “Milan amore mio”, “San Siro lo acclama, la squadra vuole il bis”. In taglio alto: “Incubo Dea troppo Bayern”, “Atalanta crolla 1-6, Mai in partita, ma i tifosi applaudono”. In spalla “La cura Dumfries Torna titolare dopo 125 giorni”. Spazio anche a “È sparito il gol. La A non segna: 62 reti in meno dell'anno scorso. Tra gli altri richiami della prima pagina “Bertagnolli d’oro è il re dello sci alle Paralimpiadi”.
- In taglio alto la guerra in Medio Oriente con “Hormuz minato, navi da salvare L’asse Meloni-Merz-Starmer” e “In Iran Trump tratta, Bibi no E Mattarella critica Donald”. In primo piano “La lista della vergogna. Gli stupratori e i pedofili riportati in Italia dai giudici”. Spazio anche al referendum con “Il «No» in crisi di nervi: fake pure su Sal Da Vinci”. In taglio basso: "'Niente russi in Biennale'.L'Europa scrive a Buttafuoco".
- L’apertura è dedicata al referendum sulla Giustizia con “Meloni e Nordio tenuti in scacco dalla Zarina”, “‘Togliamo di mezzo i magistrati’, Bartolozzi non si scusa”. In taglio alto: “Secolo XIX: dossier di Bucci sui giornalisti che lo criticano”. In spalla “Meloni va in aula: silenzio sugli Usa e nulla sui rincari”. Spazio anche a “Trump e Bibi già divisi. Ora Putin prova a mediare”. Tra gli altri richiami della prima pagina anche “Difesa vs Ge-Avio sui pezzi di caccia spariti da 5,8 mln”.