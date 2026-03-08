Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24
Gli ultimi sviluppi della guerra in Medioriente campeggiano in apertura sui quotidiani principali. Spazio anche alla vittoria storica dell'Italrugby contro l'Inghilterra e il piano del governo per combattere il caro-benzina con un nuovo intervento sulle accise
- Il "Medioriente in fiamme" è ancora in prima pagina sul Corriere: "Usa-Iran, bombe e minacce. Trump al Corriere: l'Italia cerca sempre di aiutare. Meloni: non entreremo nel conflitto". Spazio anche all'Italrugby nella storia e la sconfitta dell'Inghilterra, così come al "carobenzina", con la premier che "pensa alle accise mobili".
- "Non ci arrenderemo mai. L'Iran respinge l'ultimatum americano e riapre Hormuz. Bombe sulla base Usa in Bahrein e a Dubai. Israele colpisce i depositi di petrolio a Teheran. Trump invia una terza portaerei e valuta truppe di terra". Così La Repubblica in apertura sulla guerra in Medioriente. Poi "Schlein, accise mobili contro il caro-benzina:ora il governo ci pensa", il successo dell'Italrugby e una riflessione sull'8 marzo ("quello che ancora manca per raggiungere la parità").
- La Stampa parte dalla riapertura dello Stretto di Hormuz e dai timori del ministro Pichetto per il caro-bollette. Poi l'approfondimento: "Otto marzo tra luci e ombre: cresce la presenza femminile nella società ma politica e impresa sono ancora in ritardo". Lo sport: "La Juve domina 4-0 il Pisa e sconfigge i suoi fantasmi" e "L'Italia placca l'Inghilterra. Il rugby è nella storia".
- Il Messaggero parte dal taglio alle accise per il caro-benzina. "Meloni: in arrivo il provvedimento sulle soglie mobili contro i rincari. Tajani: c'è troppa speculazione". Poi "Iran: crepe nel regime. Pezeshkian: stop ai raid. Ma i pasdaran attaccano. Trump: colpiremo ancora". Anche qui, taglio alto per l'Italrugby. Si torna sulla vicenda di Crans-Montana: "Manfredi è a casa. Ho lottato per salvarmi".
- Il derby "magico" di stasera approda sulla Gazzetta Sportiva: "L'Inter per chiudere i conti, il Milan per tenerli aperti". Taglio alto per "i nostri eroi del rugby" e "la leggenda di Pogacar" e basso per "Yildiz show, la Juve ne fa 4".
- "Baraonda Champions, Kenan anti-Cesc. Yildiz trasforma la Juve. Il Como prende la Roma" sul Corriere dello sport. Anche qui, attesa per il grande sfida di Milano: "Madonnina, che derby!".
- Ancora il successo dei bianconeri su Tuttosport. "Assist e gol: 4-0 al Pisa. La Juve torna a vincere. Il marchio di Yildiz". E poi le anticipazioni per la sfida del derby, il rugby e "Cairo, ora anche gli altri lo invitano a vendere".
- Il Giornale apre con "Benzina, ecco il piano. Meloni e Schlein prove di dialogo (i guai li fece Conte). Si valuta l'intervento sulle accise. L'eredità dei giallorossi pesa ancora sui conti pubblici". Sullo scenario internazionale: "Macerie di un regime. Hormuz riapre, l'Iran si scusa ma bombarda". Sul referendum: "C'è un giudice al Tribunale di Milano: I colleghi spaventati dal dire sì".
- Il Sole 24 Ore parte con "Borse, la guerra costa 2mila miliardi". In prima pagina anche: "La nuova strategia di Gdf: il Fisco blocca in anticipo le partite Iva apri e chiudi" e "Dai giovani professionisti più fiducia sull'economia rispetto ai colleghi senior".
- "Csm e Corte: il governo si nomina i membri laici" è l'apertura de Il Fatto Quotidiano: "Chi vince sbanca. L'ex giudice Nencini: la riforma rende impossibile una quota 'di politici' condivisi tra maggioranza e opposizione". Sulla guerra: "Iran, giù 13 ospedali e 4 scuole: 'Italia complice sulle basi Usa'".
- "Giudici e progressisti. Non separano le carriere ma dividono le famiglie". Libero punta sulla vicenda della famiglia nel bosco per l'apertura di questa domenica. Poi il piano Meloni per le accise, "Così gli ayatollah costruivano la bomba atomica" e "Grosso guaio sulla Flotilla: altri tre arresti".
- Il Domani guarda alla guerra: "Iran si scusa: 'Ma nessuna resa'. Per l'Ue Hormuz è una catastrofe" e "Corano, Torah e sacra Bibbia: è la guerra dei fondamentalisti". Per la Giornata Internazionale della Donna: "I falsi amici del femminismo. Da Meloni ai difensori del patriarcato, sempre più spesso i valori femministi vengono strumentalizzati. Ma le diseguglianze restano".