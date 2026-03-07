La Fabbrica del Vapore ospita il Museo del Patriarcato di ActionAid dal 7 al 21 marzo. Ventisette opere - di cui quattro inedite - tra cimeli, reperti, installazioni interattive e testimonianze: una mostra che invita a osservare con sguardo critico i comportamenti e le narrazioni che ancora alimentano la violenza maschile sulle donne
In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, dal futuro arriva a Milano MUPA, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta la società patriarcale dei nostri giorni. È la Fabbrica del Vapore che ospiterà il Museo del Patriarcato di ActionAid dal 7 al 21 marzo. Ventisette opere - di cui quattro inedite - tra cimeli, reperti, diorami, installazioni interattive e testimonianze: una mostra che invita a osservare con sguardo critico i comportamenti e le narrazioni che ancora oggi alimentano la violenza maschile sulle donne, smascherandone i meccanismi culturali che li determinano. Sabato 7 marzo la rock band Bambole di Pezza (in foto) ha inaugurato il MUPA (IL PROGRAMMA).
Un viaggio spazio temporale nel 2148
Entrare nel MUPA significa immergersi in un viaggio spazio-temporale che conduce nel 2148 (anno in cui, secondo l’ultimo Global Gender Gap Report, sarà raggiunta l’uguaglianza di genere), in un futuro desiderabile dove il patriarcato è stato abbandonato da tutte e tutti. Un museo del futuro che mostra frammenti della nostra attuale vita quotidiana e sociale rivelandone l’assurdità, l’ingiustizia, la violenza nascosta. Dal lavoro allo spazio digitale, dallo sport alla dimensione domestica e relazionale.
“Il MUPA ci spinge a interrogarci sul ruolo che giochiamo nel mantenere, trasformare o sfidare le strutture di potere che ci circondano. Un gesto politico e poetico insieme: immaginare un futuro in cui la violenza di genere e il patriarcato siano davvero solo un ricordo del passato", Katia Scannavini, Co-Segretaria Generale di ActionAid Italia. "Oggi i dati della nostra ricerca ci dimostrano come anche lo sport che tocca profondamente le nostre vite sia segnato da paura e insicurezza da parte delle donne, autoesclusione e svalutazione delle discipline femminili. Tutti gli organi che governano lo sport devono adottare strumenti e risorse per prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne e lo sport deve essere incluso tra gli ambiti di prevenzione primaria dei Piani antiviolenza”.
Approfondimento
Quando gli oggetti creano disagio: è l'ora di un design femminista?
Roma, la manifestazione di Non Una di Meno: "Sabotiamo il patriarcato"
Per le strade della Capitale il corteo di 'Non Una di Meno' in vista del 25 novembre. Le organizzatrici denunciano la crescente 'normalizzazione' della violenza patriarcale 'da parte del governo', anche 'tramite leggi misogine e transfobiche', con dati preoccupanti. Presenti anche i registi Cortellesi e Ozpetek