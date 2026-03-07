La Fabbrica del Vapore ospita il Museo del Patriarcato di ActionAid dal 7 al 21 marzo. Ventisette opere - di cui quattro inedite - tra cimeli, reperti, installazioni interattive e testimonianze: una mostra che invita a osservare con sguardo critico i comportamenti e le narrazioni che ancora alimentano la violenza maschile sulle donne

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, dal futuro arriva a Milano MUPA, il museo nato a Roma lo scorso 25 novembre, che racconta la società patriarcale dei nostri giorni. È la Fabbrica del Vapore che ospiterà il Museo del Patriarcato di ActionAid dal 7 al 21 marzo. Ventisette opere - di cui quattro inedite - tra cimeli, reperti, diorami, installazioni interattive e testimonianze: una mostra che invita a osservare con sguardo critico i comportamenti e le narrazioni che ancora oggi alimentano la violenza maschile sulle donne, smascherandone i meccanismi culturali che li determinano. Sabato 7 marzo la rock band Bambole di Pezza (in foto) ha inaugurato il MUPA (IL PROGRAMMA).

Un viaggio spazio temporale nel 2148

Entrare nel MUPA significa immergersi in un viaggio spazio-temporale che conduce nel 2148 (anno in cui, secondo l’ultimo Global Gender Gap Report, sarà raggiunta l’uguaglianza di genere), in un futuro desiderabile dove il patriarcato è stato abbandonato da tutte e tutti. Un museo del futuro che mostra frammenti della nostra attuale vita quotidiana e sociale rivelandone l’assurdità, l’ingiustizia, la violenza nascosta. Dal lavoro allo spazio digitale, dallo sport alla dimensione domestica e relazionale.