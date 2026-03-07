Dopo l'omicidio dell'80enne legato al clan Nuvoletta a Marano, nel pomeriggio è stato ucciso Armando Lupoli. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi e non è sopravvissuto al trasporto in ospedale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e valutando possibili collegamenti tra i due episodi di violenza, avvenuti a poche ore di distanza