Dopo l'omicidio dell'80enne legato al clan Nuvoletta a Marano, nel pomeriggio è stato ucciso Armando Lupoli. L'uomo è stato raggiunto da diversi colpi e non è sopravvissuto al trasporto in ospedale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e valutando possibili collegamenti tra i due episodi di violenza, avvenuti a poche ore di distanza
A poche ore dall'omicidio di un 80enne a Marano, un nuovo agguato scuote il Napoletano. Questa volta accade ad Arzano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco contro un uomo.
Indagini in corso sulla dinamica
All'arrivo dei militari, il personale del 118 stava già soccorrendo Armando Lupoli, 39 anni, di Arzano, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, raggiunto da diversi colpi in più parti del corpo, è stato trasportato al pronto soccorso di Frattamaggiore, dove è deceduto poco dopo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato e verificare eventuali collegamenti con altri episodi recenti. Questa mattina, a Marano, era stato ucciso Castrese Palumbo, detto o' Svitapierno, vicino al clan Nuvoletta.